Fünf Gewinneraktien der Woche

Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt strebten diese Woche nach oben, wenn auch langsam und behutsam. Darf man einem Stimmungsbild aus den Handelsräumen hiesiger Banken Glauben schenken, dann bleibt das Geschehen allerdings nervös. Zum einen würden die starken Kurs- und Stimmungsschwankungen an der Leitbörse in New York verunsichern und zum anderen sei da noch die Angst vor weiteren Gewinnwarnungen oder Enttäuschungen nach dem Vorbild von Dätwyler und Richemont. Die Kombination aus steigenden Preisen und einem sich eintrübenden Wirtschaftsumfeld stelle viele Unternehmen vor Herausforderungen, so der Tenor. Der SMI schliesst den Handelstag mit +1,35% auf 11’647,17 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 23., bis Freitag, 27. Mai:

1. Richemont 13,2% (Wochenperformance)