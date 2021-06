Fünf Gewinneraktien der Woche

Der Schweizer Aktienmarkt hat eine historische Woche hinter sich. Erstmals in seiner Geschichte hat der Swiss Market Index (SMI) die magische Marke von 12’000 Punkten geknackt und hat sie bis zum Handelsende am Donnerstag verteidigt. Am Freitag ist der Schweizer Leitindex zwar wieder darunter gefallen. Die Woche schliesst er allerdings mit einem Plus von +0,8% ab.

Positiv entwickelt hat sich auch der breit gefasste SPI. Er arbeitete sich nach oben und schliesst auf Wochensicht 0,7% höher. Folgende Valoren aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 14., bis Freitag, 18. Juni:

1. Zur Rose +11,9 (Wochenperformance)



Den Valoren der Versandapotheke verhalfen diese Woche gleich mehrere Faktoren zum Aufschwung. Mitte Woche bestätigte Zur Rose ihre Ziele am Investorentag. Mittelfristig will sie den Umsatz auf mehr als 4 Mrd. € steigern und dabei eine Ebitda-Marge von rund 8% erzielen. Für die Erreichung der Ziele sei die Finanzierung nach der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr sichergestellt, ergänzt Finanzchef Marcel Ziwica. Am Donnerstag profitierten die Aktien zusätzlich von der anstehende Einführung des obligatorischen elektronischen Rezepts in Deutschland.

2. Leonteq +9%



Die Aktien des Derivatspezialisten legten am Dienstag stark zu. Leonteq hatte einen neuen Rekordgewinn für das erste Semester sowie eine klar verstärkte Kapitalposition angekündigt. Bereits kurz nach Börsenstart notierten die Titel rund 8% im Plus. Definitiv zu begrüssen seien die positiven Tendenzen bei den Gebühreneinnahmen, lobte ZKB-Analyst Michael Kunz. Das Handelsergebnis bei Leonteq blieb für ihn allerdings eine «Wundertüte». Nach einem Verlust von 107 Mio. im ersten Halbjahr 2020 sei das Unternehmen dieses Mal offenbar in die andere Richtung Achterbahn gefahren, stellte er fest.

3. Cicor +8,7%



Die Werte des Tech-Unternehmens zogen zu Beginn der Woche kräftig an. Auslöser waren gute Halbjahreszahlen. Cicor rechnet für das erste Semester mit einem Umsatzplus von mindestens 5%. Der Gewinn auf Stufe Ebit soll um 40% oder mehr gesteigert werden. Die Rückkehr zu Wachstum und die deutliche Verbesserung der Profitabilität im ersten Semester bezeichnete die ZKB als «erfreulich». Bei den Schätzungen sah sie aber nur geringen Anpassungsbedarf.

4. Meyer Burger +8,6%



Für die Papiere von Meyer Burger ging es vor allem am Mittwoch kräftig nach oben. Der Solarzellenproduzent sicherte sich für den Konzernumbau Fremdkapital und erhöhte seine Umsatzprognose. Allein am Mittwochvormittag stiegen die Titel 11%. Bereits in den ersten Handelsminuten war fast das komplette durchschnittliche Tagesvolumen über den Tisch gegangen. Die Analysten äusserten sich grundsätzlich positiv zur Kapitalbeschaffung und zum damit beschleunigten Kapazitätsausbau.

5. Bobst +8,5%

Die Valoren des Verpackungsmaschinenherstellers schnellten am letzten Handelstag der Woche in die Höhe. Das Unternehmen hatte am Morgen vor positiven Ergebnissen im ersten Semester «gewarnt». Es erlebt seit Dezember einen aussergewöhnlich starken Auftragseingang, was jetzt zu einer Anpassung der Prognose für das laufende Jahr geführt hat. Die Titel sind derzeit sehr beliebt unter den Anlegern. Seit Jahresbeginn haben sie rund 25% gewonnen. Die Situation habe sich für Bobst deutlich rascher und stärker verbessert als bisher angenommen, schreibt FuW-Redaktor Andreas Meier.