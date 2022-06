Fünf Gewinneraktien der Woche

Der Schweizer Aktienmarkt hat die grossen Verluste der letzten Wochen dank einer starken Performance am Freitag zwar etwas eingegrenzt. Allerdings fehlt vielen Beobachtern im Hinblick auf die kommenden Handelstage der Glaube, dass das Stimmungstief schon überwunden ist. Mit anderen Worten: Sie trauen der Erholungsbewegung noch nicht über den Weg. Nicht eben wenige Marktteilnehmer hätten in den letzten Wochen und Monaten schmerzhafte Kursverluste erlitten, heisst es im Markt, dementsprechend zurückhaltend seien sie. «Die Angst, auf dem falschen Fuss erwischt zu werden, ist allgegenwärtig», so ein Händler. Der SMI schliesst am Freitag mit 3,54% auf 10’823,12 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 20. Juni, bis Freitag, 24. Juni:

1. Von Roll 19,4% (Wochenperformance)

Wie andere Industrietitel haben die Aktien Von Roll in den vergangenen Tagen und Monaten massive Kursverluste erlitten. Gleichzeitig sind die gehandelten Volumen deutlich höher als in den vergangenen zwölf Monaten. Eine Kursmanipulation schliesst Finanzchef Artur Lust gegenüber der FuW aus. Von-Roll-CEO Christian Hennerkes ergänzt ebenfalls in der FuW, dass sich das Unternehmen weiterhin so entwickle, wie im Ausblick des im März 2022 vorgelegten Geschäftsberichts 2021 geschildert. Es gebe weder ungeplante noch kritische Vorfälle. «Das operative Geschäft ist absolut stabil, das werden die Halbjahreszahlen zeigen», so Hennerkes. Von Roll berichtet am 5. September über das erste Halbjahr 2022.

2. Basilea 14,0%

Kürzlich erhielt Basilea vom US-Pharmakonzern Pfizer eine Meilensteinzahlung von 1,25 Mio. $. Ausgelöst wurde die Zahlung durch den in der Region Asien-Pazifik erzielten Umsatz. Diese Woche hatte das Biopharma-Unternehmen einen Zulassungserfolg zu vermelden. Das Basilea-Medikament Cresemba darf in China neu auch intravenös verabreicht werden. Der Lizenzpartner Pfizer hat dafür von der chinesischen Gesundheitsbehörde eine Zulassung erhalten.

3. SIG Group 12,2%

Das Geschäftsjahr 2021 verlief sehr gut, das erste Quartal 2022 zeigte – wie bei vielen anderen Industrieunternehmen – die Grenzen des Wachstums auf. Der Umsatz stieg effektiv nur noch leicht, die Verdienstmarge sank. Das soll mittelfristig wieder besser werden, doch wie lange im aktuellen Umfeld der Weg bis dahin ist, liess das Unternehmen auch am Kapitalmarkttag Mitte Juni lieber offen. Nichtsdestotrotz ist SIG – auch dank der Akquisitionen – strukturell gut positioniert und dürfte in Zukunft von diversen globalen Megatrends profitieren. FuW hat am Mittwoch die Auswahl von SIG in ihren Top 5 SMIM bestätigt.

4. Wisekey 12,0%

Der Cybersecurity-Anbieter ist im ersten Halbjahr gemäss ungeprüften Zahlen stark gewachsen. Vor allem im Halbleitergeschäft stieg der Ertrag trotz Engpässen deutlich an. Zuversichtlich stimmt das Unternehmen zudem der Auftragsbestand. Das Geschäft mit Halbleiterprodukten für das Internet der Dinge (IoT) werde im ersten Semester voraussichtlich einen Umsatz von 10 Mio. $ erzielen, teilte das Unternehmen diese Woche mit. Im Vorjahresvergleich bedeute dies ein Anstieg von 37%. Für das Gesamtjahr rechnet Wisekey mit einem Umsatz zwischen 21 und 23 Mio. $ in diesem Segment.

5. Dufry 11,7%

Gute Neuigkeiten beflügeln zur Zeit die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry: Vorletzte Woche konnte der Vertrag mit dem internationalen Flughafen von Kuwait um vier Jahre verlängert werden. Und diese Woche kam noch die Prognoseerhöhung des Weltluftfahrtverbands IATA für 2023 hinzu.