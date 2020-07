Fünf Gewinneraktien der Woche

Die Schweizer Börse hat in der vergangenen Handelswoche einen Gewinn eingefahren. Am Freitag ging es für den Aktienmarkt etwas abwärts – Unterstützung der feiertagsbedingt geschlossenen Wallstreet fehlte. Dennoch verbuchte der Swiss Market Index (SMI (SMI 10125.84 -0.61%)) auf Wochensicht ein Plus von 0,8%.

Etwas besser hat sich der marktbreite SPI (SXGE 12521.87 -0.53%) entwickelt, da die Abgaben der SMI-Grössen wie Roche (ROG 328.8 -1.23%) und Novartis (NOVN 82.38 -0.79%) weniger stark ins Gewicht fielen. Zwischen Montag, 29. Juni, und Freitag, 3. Juli, haben folgende Schweizer Aktien die grössten Avancen verzeichnet:

1. Meyer Burger+29,2% (Wochenperformance)

Meyer Burger (MBTN 0.3098 4.8%) setzten diese Woche ihren Höhenflug fort. Die Aktien des Solarenergiespezialisten wurden von Anschluss- und Deckungskäufen nach oben getrieben. Ein Strategiewechsel der Thuner sorgt am Markt für Hoffnung. Meyer Burger will in die Produktion von Solarmodulen einsteigen und damit wieder profitabel werden. Trotz der deutlichen Avancen notieren die Titel historisch gesehen aber auf einem sehr tiefen Stand.

2. Evolva +26,4%

Gleich zwei Nachrichten beflügelten diese Woche Evolva (EVE 0.287 2.87%). Das Biopharmaunternehmen hatte mit Nice & Green eine Vereinbarung zur Ausgabe und Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen (Convertible Notes) über 12 Mio. Fr. unterschrieben. Zudem hatte die US-Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) im laufenden Registrierungsprozess für den Wirkstoff Nootkaton die öffentliche Prüfungsperiode begonnen.

3. Leonteq +20,8%

Mit neuen hochkarätigen Partnern machte diese Woche Leonteq (LEON 42.95 -2.72%) auf sich aufmerksam. Der Derivatspezialist spannt mit dem Vermögensverwalter BlackRock im Bereich Fondsderivate zusammen. Ausserdem will er dank einer Kooperation mit Google Cloud die Skalierbarkeit seiner Plattform erhöhen. Anleger nutzten die Nachrichten für einen Einstieg.

4. Zur Rose +20,4%

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 286 8.33%) sind nicht zu stoppen. Sie markieren nahezu täglich neue Höchstkurse. Vergangene Woche zogen sie an, nachdem der Kauf der Versand- und Diabetesaktivitäten der deutschen Apotal-Gruppe angekündigt worden war. Diese Woche überboten sich Analysten mit Kurszielerhöhungen. Und am Freitag stiegen die Titel weiter. Auslöser für das verstärkte Interesse ist eine Entscheidung des Deutschen Bundestages, mit der die Ausstellung eines elektronischen Rezepts ab 1. Januar 2022 verpflichtend ist. Zur Rose sind die Gewinner im bisherigen Jahresverlauf.

5. Ascom+18,9%

Wie schon in der Vorwoche profitierten Ascom (ASCN 9.39 3.41%) von der Auftragslage. Das auf Informations- und Kommunikationslösungen für das Gesundheitswesen spezialisierte Unternehmen hatte einen millionenschweren Grossauftrag aus Deutschland an Land gezogen. Am Markt wächst die Hoffnung auf einen baldigen Turnaround.