Fünf Gewinneraktien der Woche

Trotz einer gewissen Stabilisierung bleibt die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt angespannt. An eine wirklich nachhaltige Erholung ist laut Experten angesichts der zahlreichen Unsicherheiten nicht zu denken. Der Markt bleibt im Auf und Ab gefangen.

Allerdings könnte der Beginn der Berichtssaison in der kommenden Woche neue Impulse liefern. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dürften dabei die Erwartungen der Unternehmen stehen. Anleger erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wie grosse Sorgen sich die einzelnen Unternehmen konkret mit Blick in die Zukunft machen. Der SMI schliesst am Freitag mit +0,68% auf 11’015,03 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 4. Juli, bis Freitag, 8. Juli:

1. Valora 54,2% (Wochenperformance)