Fünf Gewinneraktien der Woche

Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich eingetrübt. Aufgrund der sich weiter verschlechternden Rahmenbedingen gehen Analysten davon aus, dass sich der Negativtrend fortsetzen wird. Laut Marktteilnehmern belasten die Anleger primär die globalen Unsicherheiten wie die Inflations- und Rezessionssorgen, der drohende Gaslieferstopp von Russland und mögliche kräftige Zinsschritte der Notenbanken in den USA und der Eurozone. In der kommenden Woche werden vor allem geldpolitische Entscheidungen sowie die Berichtsaison die Märkte prägen. Der SMI schliesst am Freitag 1,69% im Plus auf 10’982,09 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 11. Juli, bis Freitag, 15. Juli:

1. Mikron 10,5% (Wochenperformance)