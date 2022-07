Fünf Gewinneraktien der Woche

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach dem langen Wochenende zum 1. August an die Kursgewinne vom Freitag anknüpfen können. Die Handbremse scheine sich nun gelöst zu haben, wie es in Börsenkreisen heisst. Nach der Zahlenflut der letzten zwei Wochen und dem Fed-Entscheid vom Mittwoch gilt das Interesse hierzulande nun vermehrt wieder den Wirtschaftsnachrichten aus Übersee. Letztlich dürften die Neuigkeiten aus der US-Wirtschaft darüber entscheiden, in welche Richtung sich die Aktienkurse in der Schweiz bewegen werden. Dabei gilt Händlern zufolge: Die Konjunkturindikatoren sollten möglichst solide, aber nicht zu stark ausfallen. Ansonsten könnten die Rezessionsängste schnell wieder in Inflationsängste übergehen. Und wie die letzten Wochen zeigen, sind Rezessionsängste das kleinere Übel für die Aktienmärkte als die Angst vor einem weiteren Teuerungsschub. Der SMI schliesst am Freitag 0,15% im Plus auf 11’145,91 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 25. Juli, bis Freitag, 29. Juli:

1. GAM 16,5% (Wochenperformance)