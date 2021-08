Fünf Gewinneraktien der Woche

In der abgeschlossenen Handelswoche war am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich Seitwärtsbewegung angesagt. Nichtsdestotrotz ist es dem Swiss Market Index (SMI) zwischenzeitlich gelungen, bei knapp 12’216 Punkten ein neues Rekordhoch zu erklimmen. Für mehr hat es aber nicht gereicht. Denn wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken zu hören ist, fehlten derzeit über weite Strecken die Impulse. Von «ersten Ermüdungserscheinungen» ist gar die Rede. Auf Wochensicht schliesst der SMI 0,5% höher.

Der breit gefasste SPI hat sich etwas mehr nach oben bewegt. Er schliesst auf Wochensicht 0,8% höher. Folgende Valoren aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 2., bis Freitag, 6. August:

1. AMS +9,4% (Wochenperformance)

AMS haben in den vergangenen Jahren ab und an für Spektakel gesorgt. Nach der Fusion mit Osram werden die Titel aber nun langweiliger – wie geplant. Das heisst jedoch nicht, dass sie nicht gut genug für starke Avancen sind. Das hat sich in der abgeschlossenen Handelswoche eindrücklich gezeigt.

2. Tornos +8,4%

Die Aktien des Maschinenbauers gehören bisher zu den grossen Gewinnern des laufenden Jahres. Gut 50% haben sie sich seit Anfang Januar verteuert. Auch in der vergangenen Handelswoche haben sie wieder überzeugen können. Die Aktionäre warten auf den Halbjahresabschluss, den Tornos am kommenden Donnerstag vorlegen wird. Der dürfte es in sich haben. Die Geschäftsleitung geht von einem klar besseren Halbjahresergebnis aus als im vergangenen Jahr.

3. Zehnder +6,4%

Erneut stehen die Titel der Bauzulieferin in der Gewinner-Auswahl von «Finanz und Wirtschaft». Die Titel profitieren dabei nach wie vor vom starken Halbjahresergebnis, das Zehnder in der Vorwoche publiziert hat. Der Umsatz ist dabei 23% auf 349 Mio. € gestiegen und liegt damit nicht nur deutlich über der pandemiebedingt schwachen Vorjahresperiode, sondern auch 11% über dem ungestörten ersten Halbjahr 2019.

4. Addex +6,3%

Die Titel des Biotech-Unternehmens sind ziemlich günstig zu haben. Doch jetzt scheint es aufwärtszugehen, denn die Aktionäre fangen an, an das Unternehmen zu glauben. Addex hat am Donnerstag nicht bloss die jeweils eher unbedeutenden Halbjahreszahlen veröffentlicht, sondern zugleich den Start von gleich drei Medikamentenstudien bekannt gegeben. Das kommende Jahr dürfte für das Unternehmen daher wegweisend werden.

5. Credit Suisse +5,9%

Die Valoren der Grossbank sorgen bei den Anlegern seit mehreren Monaten für Kopfschmerzen. Zu tief ist der Aktienkurs und zu hoch sind die Bussen, die die Bank jüngst berappen musste. In dieser Woche entwickelten sich Credit Suisse aber endlich wieder einmal stärker als der Gesamtmarkt. Die Geschäftsleitung hatte am Freitagvormittag bekannt gegeben, den Anlegern des von der Greensill-Pleite betroffenen «Virtuoso-Fonds» Geld zurückzuzahlen. Eine Nachricht, die den zuletzt arg gebeutelten Aktionären zumindest etwas Freude bereitete.