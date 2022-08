Fünf Gewinneraktien der Woche

Neben der geopolitischen Nachrichtenlage dürfte nicht zuletzt auch der neueste US-Arbeitsmarktbericht darüber entscheiden, in welche Richtung sich die hiesigen Aktienkurse nächste Woche bewegen werden. Beobachter gehen davon aus, dass sich der Schweizer Aktienmarkt weiterhin von seiner widerstandsfähigen Seite zeigt. Das Interesse gilt vor allem der Unternehmensberichterstattung für das zweite Quartal. Nach eher ruhigen und nur von wenigen Abschlüssen geprägten Tagen gewinnt diese nämlich noch einmal an Fahrt. Mit Alcon und Zurich Insurance warten kommende Woche zwei der verbleibenden drei Vertreter aus dem SMI mit ihren Zahlen auf. Auch bei den Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe stehen zahlreiche Ergebnisse zur Veröffentlichung an – von «A» wie Ascom über «D» wie Dufry und «M» wie Montana Aerospace bis hin zu «V» wie VZ Holding. Insgesamt legen nicht weniger als achtzehn kleinere und mittelgrosse Publikumsgesellschaften ihre Resultate vor. Der SMI schliesst am Freitag 0,71% im Minus auf 11’123,07 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Dienstag, 02. August, bis Freitag, 05. August:

1. Idorsia 17,2% (Wochenperformance)