Fünf Gewinneraktien der Woche

Diese Woche hatten die Veröffentlichungen der US-Inflationsdaten und der US-Produzentenpreise für grössere Kursausschläge gesorgt. Beide Werte waren gesunken und hatten die Märkte damit positiv überrascht. Dies schürte die Hoffnung, die US-Notenbank Fed könnte nun weniger aggressiv die Zinsen anziehen. Doch die Kursreaktionen seien überzogen gewesen, heisst es nun. Sie spiegelten lediglich die Hoffnung auf eine Entdynamisierung der Inflationsentwicklung. Zudem hätten Vertreter der US-Notenbank ihre Entschlossenheit demonstriert, weiter mit Zinserhöhungen gegen die noch immer hohe Teuerung vorgehen zu wollen. Hierzulande warteten diese Woche mit Alcon und Zurich Insurance zwei der verbleibenden drei Vertreter aus dem SMI mit ihren Zahlen auf. Kommende Woche folgt noch Swiss Life. Zudem stehen noch zahlreiche weitere Ergebnisse von Unternehmen an – u.a. Emmi, Geberit, Implenia, Meyer Burger, On und Zur Rose. Der SMI schliesst am Freitag 0,24% im Minus auf 11’128,24 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 8. August, bis Freitag, 12. August:

1. ObsEva 14,8% (Wochenperformance)

Seit Ende Juli gilt das Biotech-Unternehmen als Konkurskandidat, nachdem es wegen ernsthafter Probleme bei der US-Zulassung sein wichtigstes Medikament aufgegeben hat. Kurz darauf kündigte auch noch der Forschungschef seinen Rücktritt an. Trotzdem steigt seit einigen Tagen der Aktienkurs. Gut möglich, dass manche Anleger auf eine Art Wunder hoffen, wenn ObsEva kommende Woche ihre Halbjahreszahlen verkündet.

2. Swissquote 13,6%

Der Onlinebroker hat im ersten Halbjahr die schwierige Lage an den Finanzmärkten zu spüren bekommen und deutlich weniger verdient. An den ehrgeizigen Mittelfristzielen hält das Management aber fest und will eine eigene Börse für digitale Assets lancieren. So viel Zuversicht scheint anzukommen. Die FuW empfiehlt die Titel angesichts der in diesem Jahr schwierigen Aussichten und der hohen Volatilität derzeit nur für langfristig orientierte Anleger.

3. Idorsia 12,7%

Bereits letzte Woche schafften es die Aktien des Biotech-Unternehmens nach einer FuW-Kaufempfehlung in unser «Fünf Gewinneraktien»-Ranking. Nennenswerte Neuigkeiten von Idorsia gab es seitdem nicht. Jedoch scheinen die Anleger in letzter Zeit insgesamt wieder mehr Vertrauen in Biotech-Aktien zu setzen.

4. Also 9,5%

Das Also-Management hat vom zuletzt stetig abbröckelnden Aktienkurs genug und gibt mit einem Aktien-Rückkaufprogramm Gegensteuer. Und dies mit Erfolg, wie die Kursgewinne diese Woche zeigen. Börsianer sprechen von einem «Impuls zur richtigen Zeit», weil das Papier zuletzt stark unterbewertet gewesen sei. Skeptiker warnen gleichwohl vor zu viel Euphorie: «Also war mit seinen Produkten für das Homeoffice ein Coronaprofiteur», so ein Händler. Ob das Rückkaufprogramm reiche, um an das Rekordniveau heranzukommen, sei daher fraglich.

5. Dufry 7,8%

Am breiten Markt waren die Aktien des Reisedetailhändlers nach Halbjahreszahlen gesucht. Das Unternehmen hatte sich im ersten Semester schneller von der Coronakrise erholt als erwartet und zeigte sich auch für den Rest des Jahres zuversichtlich. Um eine langfristige Erfolgsstory zu werden, fehlt es Dufry an der Fähigkeit, verlässlich Aktionärswert zu schaffen. In den nächsten zwölf Monaten ist den Valoren aber eine Outperformance des breiten Marktes zuzutrauen. FuW stufte Dufry deshalb diese Woche auf «Kaufen» hoch.