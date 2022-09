Fünf Gewinneraktien der Woche

Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich in der zurückliegenden Woche deutlich eingetrübt. Wegen der Aussicht auf weitere kräftige Zinsschritte in den USA gingen die Indizes global auf Talfahrt, und auch der Swiss Market Index (SMI) konnte sich diesem Sog nicht entziehen.

Kommende Woche dürfte das Umfeld an den Finanzmärkten schwierig und volatil bleiben. Analysten schätzen die Gefahr für weitere Rückschläge als erheblich ein, wofür schon einige schlechte Nachrichten sorgen könnten. Neben Sorgen um die Konjunktur und die hohen Energiepreise wird vor allem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) die Anleger beschäftigen.

In der Schweiz geht die Berichtssaison ihrem Ende entgegen. Für die kommende Woche haben nur Gesellschaften aus der zweiten und der dritten Reihe die Publikation ihrer Halbjahreszahlen angekündigt. Auf einer ausserordentlichen Generalversammlung wird ABB zudem am Mittwoch den Börsengang der Tochter Accelleron eintüten. Am selben Tag steht die Generalversammlung von Richemont an. Der SMI schliesst am Freitag 2,14% im Plus auf 10’891,71 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 29. August, bis Freitag, 2. September:

1. Achiko 83,9% (Wochenperformance)