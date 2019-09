Die Schweizer Börse ist freundlich in den neunten Monat des Jahres gestartet. Der Leitindex Swiss Market Index (SMI) konnte in den letzten Tagen, wie schon in der Vorwoche, rund 1,5% zulegen und erneut über 10’000 Punkte steigen.

Mit einem Plus von 2,1% ist der Gewinn im breiter gefassten Swiss Performance Index (SPI) noch höher ausgefallen. Von den SPI-Werten sind die folgenden die Gewinner der Woche von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September:

1. BKW +15,8% (Wochenperformance)

Die Energieversorgerin schliesst eine erfolgreiche Woche ab. Zu Beginn der Woche hat sie ihre Halbjahreszahlen publiziert. Sie erfreuten die Anleger und waren ausschlaggebend für den Kurssprung. Mitte der Woche stand BKW erneut in den Schlagzeilen. So muss die Berner Regierung aufzeigen, welche Auswirkungen die Aufspaltung der BKW in einen staatlich beherrschten und in einen privatisierten Teil hätte.

2. U-Blox+9,9%

Der Chiphersteller steht an der Spitze der am häufigsten geshorteten Aktien an der Schweizer Börse. Das zeigt eine Auswertung des Finanzdienstes IHS Markit. In dieser Woche kamen die Valoren gut bei den Anlegern an und schlossen an zweiter Stelle der Top-Titel der Woche.

3. Kuros Biosciences +9,8%

Die Papiere des Biotech-Unternehmens gehören nach acht Monaten zu den Flop-Aktien des Jahres. In der zu Ende gehenden Woche stemmten sie sich allerdings gegen den Trend und schlossen sie mit einem satten Gewinn ab. Am Dienstag sind sie nach der FDA-Zulassung für eine Studie 13% gestiegen.

4. Aryzta +8,7%

Im laufenden Jahr konnten auch die Titel des Backwarenherstellers nicht überzeugen. Sie sind ohne Nachrichten seit längerem unter Druck. Es ist wahrscheinlich, dass unter anderem die Short-Verkäufer für die Abwärtsbewegung verantwortlich sind. In dieser Woche konnten die Valoren aber wieder einmal überzeugen und haben es noch knapp in die Auswahl der fünf Gewinneraktien der Woche geschafft.

5. Aluflexpack +8,5%

Die zur Schweizer Industriegruppe Montana Tech Components gehörende Aluflexpack ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen. Dies ist bei den Anlegern gut angekommen. Zum Schluss der Woche hat auch Montana Tech ihre Zahlen veröffentlicht. Aufgrund der Kostenbelastung durch den Aluflexpack-Börsengang verdiente die Gruppe aber weniger.