Fünf Gewinneraktien der Woche

Die Schweizer Börse hat sich gegen Ende einer schwachen Handelswoche stabilisiert. Zwar verbuchte der Leitindex auf Wochensicht ein Minus von rund 1,8%. Doch der Swiss Market Index (SMI (SMI 10023.9 0.25%)) konnte sich zumindest bis Freitagabend wieder über die Marke von 10’000 arbeiten, unter die er Mitte der Woche gefallen war.

Der Swiss Performance Index (SPI (SXGE 12507.62 0.18%)) gab im Wochenverlauf ebenfalls ungefähr 1,8% nach. Dennoch gab es stattliche Gewinner. Folgende Valoren aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 19. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober:

1. Dottikon +28,1% (Wochenperformance)

Pharmazulieferer gehören seit Monaten zu den stärksten Schweizer Aktien. Mitten drin: Dottikon ES (DESN 1230 6.03%). Die Spezialchemiefirma überzeugte den Markt durch zuletzt rasantes Wachstum. Am Dienstag stellte das Unternehmen von Markus Blocher die Weichen. Mit einer Kapitalerhöhung und einem Aktiensplit will Dottikon ihr Wachstum finanzieren. Anleger scheinen überzeugt. Die Aktien schlossen am Freitag auf Allzeithoch.

2. Dufry (DUFN 37.29 4.1%) +10,3%



Die Krise ist noch lange nicht ausgestanden. Doch derzeit häufen sich die positiven Nachrichten des Reisedetailhändlers. Am Dienstag schlossen die Basler die Kapitalerhöhung erfolgreich ab. Alle neuen Aktien konnten bei bestehenden Aktionären und den neuen Investoren Advent und Alibaba (BABA 309.92 1.19%) platziert werden. Dadurch fliesst Dufry mehr Geld als erwartet zu. Der Bruttoertrag dürfte sich auf 820 Mio. Fr. belaufen.

3. Logitech (LOGN 78.98 -2.47%) +7,8%



Einer der grössten Krisenprofiteure an der Schweizer Börse heisst Logitech. Die Westschweizer überraschten den Markt am Dienstag sowohl mit starken Zahlen zum zweiten Quartal als auch mit einem erhöhten Ausblick . Analysten und Anleger hoffen nun, dass sich das Geschäft weiter stark entwickelt und Logitech mehr Computer- sowie Gamingzubehör verkaufen kann. Die Zuversicht scheint gross: Die Aktien legten stark zu, und mehrere Analysten hoben ihre Schätzungen an.