Fünf Gewinneraktien der Woche

Nach der Aufholjagd zu Wochenbeginn als Reaktion auf die schwache Vorwoche ging dem hiesigen Leitindex vor dem Wochenende der Schnauf aus. Immerhin ist der Leitindex SMI nach dem Abtauchen in die negative Zone in der Vorwoche im Vergleich zum Stand von Ende 2020 aber – knapp – in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Der SMI schloss am Freitag letztlich 0,97% tiefer bei 10’755 Punkten in der Nähe des Tagestiefs. Auf Wochensicht gelang dennoch ein Plus von 1,6%, womit etwa die Hälfte der Vorwochenverluste wettgemacht wurde.

Der breit gefasste SPI hat am Freitag ebenfalls verloren. Auf Wochensicht resultierte aber ein Zuwachs von rund 1,9%. Folgende Valoren aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche von Montag, 1., bis Freitag, 5. Februar:

1. Rieter +18,3% (Wochenperformance)



Die Valoren des Spinnerei-Ausrüsters Rieter arbeiten sich langsam aus ihrem coronabedingten Einbruch hervor. Sie haben diese Woche vor allem dank einer Kaufempfehlung des Brokerhauses Stifel zugelegt. Begründet wird der Schritt mit einer breiten Erholung beim Bestellungseingang und höheren Baumwollpreisen, die üblicherweise die Investitionsbereitschaft der Spinnereien ankurbelten. Der Maschinenbauer hatte in der Woche zuvor Umsatzzahlen für 2020 vorgelegt.

Infobox öffnen

2. Zur Rose +16,1%



Die Aktien der Online-Apotheke haben diese Woche ebenfalls von einem Analystenreport profitiert. Mit den Umsatzzahlen zum vierten Quartal habe Zur Rose die Erwartungen übertroffen, heisst es bei Berenberg. Treiber sei dabei der höher als erwartet ausgefallene Beitrag durch Übernahmen gewesen.

Infobox öffnen

3. Molecular Partners +13,0 %



Das Biotech-Unternehmen avancierte diese Woche aufgrund der Jahreszahlen, die es am Freitag präsentiert hat. Dank gut gefüllter Kasse kann Molecular Partners die Entwicklung forcieren. Kurzfristig hängt viel vom Coronawirkstoff ab, der entwickelt wird.

Infobox öffnen

4. Mobilezone +12,9%

Der Handyanbieter hat in der vergangenen Handelswoche von der Erhöhung des Kurszieles durch Mirabaud Securities profitiert. In der Vorwoche hatte er seine Neuausrichtung in Deutschland abgeschlossen. Dazu wurde als Letztes das Tochterunternehmen EinsAmobile rückwirkend auf Jahresbeginn verkauft.

Infobox öffnen

5. Aluflexpack +11,7%



Der Verpackungsspezialist avancierte dank positiver Umsatzzahlen. Sie haben das obere Ende der erst jüngst erhöhten Prognose erreicht. Dazu kommt ein positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Sowohl Jefferies als auch die ZKB bescheinigen dem Unternehmen ein starkes organisches Wachstum.