Fünf Gewinneraktien der Woche

In der viertägigen Handelswoche bis Karfreitag sind an der Schweizer Börse deutliche Kursbewegungen verzeichnet worden. Diese fünf Werte haben zwischen Montag, 26., und Donnerstag, 29. März, am besten abgeschnitten:

1. SNB +29,1% (Wochenperformance)

Bei den Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kam es zu einem Kursfeuerwerk. Seit Anfang Jahr zogen sie 94% an. Schon 2017 hatten sie 118% zugelegt. Fundamentale Nachrichten als Kurstreiber: Fehlanzeige. Zu den Käufern der SNB-Aktie gehören seit längerem Anleger aus Deutschland. Über die Motive, die SNB-Titel ins Portfolio zu holen, kann nur gerätselt werden. Einige Investoren argumentieren, dass es sich bei den SNB-Papieren um eine krisenfeste Anlage handle, und vergleichen sie mit einem Ersatz für Festgeld bei Banken. Denn dort ist die Rendite null oder negativ.



2. Medartis +13,8%

Medartis profitierten von einer starken Nachfrage seit dem am vergangenen Freitag durchgeführten Börsengang. Zu 48 Fr. waren die Aktien des Medizinaltechnikunternehmens auf den Markt gekommen. Zudem wurde am Donnerstag die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Im Rahmen des IPO wurden insgesamt 2,994 Mio. neue Titel platziert. Der Bruttoerlös belief sich auf 142,6 Mio. Fr.



3. Tornos +9,2%

2018 ist bisher das Jahr von Tornos. Die gesamte Performance des Werkzeugmaschinenherstellers seit Anfang Januar beläuft sich auf 115%. Die Avancen sind umso beeindruckender, wenn man sie vor dem Hintergrund des aktuell volatilen und fragilen Marktumfelds betrachtet.



4. MCH Group +7,4%

Am Dienstag schloss die Lightversion der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld ihre Tore. Auf die Besucherzahl wirkte sich die kleinere und kürzere Messe laut Messeleitung nicht negativ aus. Die MCH Group hatte zuvor einen hohen Abschreiber wegen des neuen Messeformats vorgenommen und auf eine Dividendenzahlung verzichtet. Research Partners erhöhte das Rating für die Titel von «Halten» auf «Kaufen», beliess das Kursziel aber bei 70 Fr.



5. Zur Rose +6,5%

Steile Avancen am Montag sicherten Zur Rose einen Platz in der Liste der fünf Gewinneraktien der Woche. Unternehmensnachrichten gab es indes keine. Möglicherweise handelt es sich um eine Gegenbewegung, denn die Valoren der Versandapotheke mussten in diesem Jahr viel Prügel einstecken. Meldungen über ein allfälliges Versandverbot für rezeptpflichtige Medikamente im Hauptmarkt Deutschland schickten die Aktien auf eine beschleunigte Talfahrt vom Hoch bei 143 Fr. Das Management gibt sich jedoch gelassen.