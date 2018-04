Fünf Gewinneraktien der Woche

In der viertägigen Handelswoche haben vor allem Meldungen über Verschärfungen und Entspannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China für Bewegung an den Märkten gesorgt. Diese fünf Werte aus dem Swiss Performance Index (SPI) haben zwischen Dienstag, 3., und Freitag, 6. April, am besten abgeschnitten:

1. Tornos +16,8% (Wochenperformance)

Schon wieder Tornos. Der steile Aufwärtstrend in diesem Jahr setzt sich fort. Letzte Woche landeten die Aktien des Werkzeugmaschinenherstellers auf Platz drei dieser Rangliste. In dieser Woche arbeiten sie sich sogar an die Spitze vor. Mittlerweile beläuft sich die Performance in diesem Jahr auf 152%.



2. Santhera +16,7%

«Endlich», dürften einige Börsianer verleitet sein zu sagen. Endlich kamen vom Biotech-Unternehmen aus Pratteln einmal positive Nachrichten. Nach einer Reihe von Rückschlägen um das Medikament Raxone konnte eine erste klinische Studie mit Omigapil bei Patienten mit kongenitaler Muskeldystrophie (CMD) erfolgreich abgeschlossen werden. Der Kurs erholte sich, nachdem ein Abwärtstrend ihn deutlich unter die Marke von 20 Fr. gedrückt hatte. Für viele Santhera-Aktionäre dürfte der Kursanstieg dieser Woche vor allem Ergebniskosmetik sein.



3. Newron Pharma +10,1%

Die Aktien von Newron Pharma schafften es dank steilen Avancen am Freitag auf die Liste der Wochengewinner. Das Volumen war im Vergleich zu den letzten Handelstagen überdurchschnittlich, aber nicht aussergewöhnlich hoch. Es fehlte jedoch an Nachrichten oder Gerüchten, die als Kurstreiber hätten dienen können.



4. Asmallworld +9%

Seit dem Börsengang am 20. März haben die Papiere des «sozialen Netzwerks für Reiche» deutlich zugelegt. Avancen von rund 85% konnten sie seither verzeichnen. So rangieren sie diese Woche unter den Top fünf. Trotz der Kurssteigerung: Die Volumen sind gering, der Streubesitz ebenfalls. Der Gründer und Hauptaktionär Patrick Liotard-Vogt hält gemäss der jüngsten Pflichtmeldung einen Anteil von 61,5%.



5. Dufry +7,8%

Der Reisedetailhändler wird aktionärsfreundlicher. Am Freitag meldete er, dass er 3.75 Fr. Dividende pro Aktie ausschütten wird. Zudem lanciert er ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 400 Mio. Fr. in den kommenden zwölf Monaten. Die Nachrichten veranlassten die Analysten von Kepler Cheuvreux, das Kursziel von 170 auf 190 Fr. anzuheben. Auch bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an.