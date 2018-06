Fünf Gewinneraktien der Woche

Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit der EU, Kanada und Mexiko, den die USA vom Zaun gebrochen haben, sowie der Politkrise in Italien kam es am Schweizer Aktienmarkt zu deutlichen Verlusten. Obwohl am Freitag im Swiss Market Index (SMI) eine kräftige Erholung eingesetzt hat, resultiert im Wochenvergleich ein Minus.

Diese fünf Werte aus dem SPI haben zwischen Montag, 28. Mai, und Freitag, 1. Juni, am besten abgeschnitten:

1. Idorsia +13,9% (Wochenperformance)

Die Gewinner dieser Woche waren Idorsia. Rückenwind erhielten die Biotech-Aktien von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Die Analysten nahmen die Abdeckung mit der Einstufung «Buy» und einem Kursziel von 30 Fr. auf. Das sorgte für Fantasien bei den Idorsia-Aktionären.

2. Burckhardt Compression +11,7%

Im Anschluss an die Jahreszahlen waren Burckhardt Compression gesucht. Der Industriekonzern hatte im Geschäftsjahr 2017/18 trotz schwieriger Märkte den Bestellungseingang erhöht und den Umsatz gesteigert.

3. Meyer Burger +9,1%

Vorangekommen sind auch Meyer Burger. Sie profitierten von der Vereinbarung einer Zusammenarbeit des Thuner Solarzulieferers mit Panasonic Solar. Das japanische Unternehmen wird künftig die sogenannte Smart Wire Connection Technology (SWCT) von Meyer Burger nutzen.

4. KTM Industries +8,5%



Nach dem Reverse Split haben die Aktien der österreichischen Fahrzeuggruppe satt zugelegt. Vor allem im Nachmittagshandel am Freitag schossen sie in die Höhe. Den steilen Kursavancen lagen keine fundamentalen Nachrichten zugrunde. Auch das Unternehmen konnte auf Anfrage keine Erklärung geben. Man darf gespannt sein.

5. Cosmo +6,6%

Zu den Gewinnern gehörten auch Cosmo. Die Valoren des Pharmaunternehmens sind derzeit durch sehr volatile Phasen gekennzeichnet. Nach starken Verlusten in der Vorwoche drehten sie am Montag in die Gewinnzone.