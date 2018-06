Fünf Gewinneraktien der Woche 23/2018

Derzeit sind die Märkte von Makroereignissen geprägt. Unter anderem belasten die politischen Querelen in Italien die Kurse. Zuletzt haben auch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und den anderen Industrienationen im Vorfeld des G-7-Gipfels für Unruhe gesorgt. Die Schweizer Börse hat die Woche mit Abgaben beendet. Der Swiss Performance Index (SPI) tendierte im Wochenvergleich 1,1% schwächer und schloss auf 10’250,69.

Diese fünf Werte aus dem SPI haben zwischen Montag, 4. Juni, und Freitag, 8. Juni, am besten abgeschnitten:

1. U-Blox +13,5% (Wochenperformance)

U-Blox avancierten nach einem positiven Analystenkommentar. Analysten von Credit Suisse stuften sie von «Neutral» auf «Outperform» hoch. Das Kursziel wurde von 190 auf 227 Fr. erhöht. Ausserdem lancierte das Unternehmen einen neuen Chip im Bereich des autonomen Fahrens.

2. Logitech +6,3%

Die Technologiewerte Logitech profitierten von den stärkeren Euro- und Dollarkursen. Weiterer Rückenwind kam aus den USA.

3. Leonteq +6,0%

Leonteq konnten sich in einem schwächeren Marktumfeld behaupten. Spekulationen über eine Erhöhung der Beteiligung von Investor Rainer-Marc Frey trieben die Titel am Freitag an.

4. Straumann +4,7%

Straumann waren nach der Hochstufung durch Analysten von Goldman Sachs gefragt. Sie werden neu mit «Neutral» bewertet. Das Kursziel wurde von 435 auf 660 Fr. angehoben.

5. Schindler 4,4+%



Die Valoren von Schindler profitieren von einer Hochstufung durch die Zürcher Kantonalbank. Neu sind die Partizipationsscheine des Liftherstellers im Standardwerteportfolio der Bank.