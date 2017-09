Schwellenländer: Warum Zuversicht besteht und welche Sektoren profitieren könnten

Das Schicksal der Schwellenländer ist nicht von der Entwicklung der Rohstoffmärkte oder der US-Wirtschaft abhängig, sagt Rob Marshall-Lee. Er erläutert, warum im Hinblick auf die Schwellenländer-Volkswirtschaften durchaus Anlass zur Zuversicht besteht und welche Sektoren profitieren könnten.

Wurden die Schwellenländer aufgrund der Industrialisierung in China in der Vergangenheit hauptsächlich durch die Rohstoffmärkte bestimmt, üben Industriezweige der nächsten Generation wie Bildung und Gesundheitswesen inzwischen jedoch einen grösseren Einfluss auf diese Volkswirtschaften aus.

Von der Industrialisierung zu Verbraucherdienstleistungen

Mitte der 2000er Jahre wurden die Schwellenländer ausschliesslich durch die Industrialisierung Chinas bestimmt. Dieses Wachstum hat jedoch mittlerweile an Fahrt verloren und jetzt spielt das Segment Verbraucherdienstleistungen in China eine bedeutsamere Rolle als die Exporte.

Die Menschen in China werden nicht nur wohlhabender, sondern auch älter – und geben immer mehr Geld für Gesundheit und Bildung aus. Interessanterweise verfügen auch die jungen Menschen in China über so viel Geld, dass die Reiseaktivitäten ebenfalls zunehmen. Ausserdem nutzt die junge Generation das mobile Internet eher als PCs.

Indien: Warum dieser Markt stärkeres Wachstum vorlegen dürfte

Das strukturelle Wachstumspotenzial spricht dafür, dass Indien ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau wachsen wird. Gestützt wird diese Entwicklung durch das demografische Umfeld, die niedrige Verschuldung der Privathaushalte sowie eine viel versprechende staatliche Reformagenda.

Premierminister Modi agiert sehr proaktiv und setzt Wirtschaftsreformen durch; ausserdem löst er Wachstumsbremsen (z.B. in der Infrastruktur). Die Erträge indischer Firmen haben inzwischen ein zyklisches Tief erreicht, so dass die Unternehmensgewinne zukünftig wieder ansteigen werden (s. Grafik)

Grafik: Indien vs. USA – Kapitalrendite indischer Firmen

Quellen: Thomson Reuters Datastream. 31. Mai 2017. Nur für illustrative Zwecke.

Von übertriebenen Ängsten sollte man sich nicht lähmen lassen

Obwohl die Schwellenländer von der zunehmenden Globalisierung profitiert haben dürften, scheint der momentan immer schärfer werdende Tonfall der Populisten in der westlichen Welt die Haltung gegenüber den Schwellenländermärkten zu beeinträchtigen. Zwar besteht derzeit die Gefahr eines zunehmenden Protektionismus sowie des Ausbruchs von Handelskriegen, aber die Schwellenländermärkte entwickeln sich nach wie vor erfreulich.

Marktausblick für Schwellenländeraktien

Indien befindet sich in einer zyklischen Erholungstendenz, die vom Konsumsektor ausgeht. Das strukturelle Wachstumspotenzial wird durch die wieder anziehende Produktivität gestützt.

Obwohl die Aussichten für das chinesische BIP-Wachstum vergleichsweise zurückhaltend sind, besteht in ausgewählte Branchen und Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsaussichten Potenzial. Zu diesem „neuen China“ gehören die Segmente Internet, Gesundheitswesen, Bildung und Elektrofahrzeuge.

