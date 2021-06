Für China-Aktien braucht es einen langen Atem

An Risikofaktoren für den chinesischen Markt fehlt es nicht. Ganz vorne dabei: das sinkende Kreditwachstum in der Volksrepublik (vgl. Artikel unten). Diese Unsicherheit über die Liquiditätsversorgung zeigt sich nicht nur an der Börse. So ist die mittlere Rendite für chinesische Hochzinsanleihen mit knapp 10% so hoch wie zuletzt im Mai vergangenen Jahres.

Die Aktien haben ihr positives Momentum schon vor Monaten verloren. Gegenüber dem Weltaktienindex hat der chinesische Index von MSCI seit Mitte Februar 20 Prozentpunkte schlechter abgeschnitten. Trotz grossen Unterschieden im Pandemieverlauf haben die beiden Indizes seit 2019 fast die gleiche Performance erzielt.