Für eine Politik des Ermöglichens statt des Verhinderns

Der weltweite Kampf gegen die Covid-19-Pandemie hat das Bewusstsein für die Rolle von Wissenschaft und Innovation für das Wohl der Gesellschaft geschärft. Die globale Zusammenarbeit hat in beispielloser Geschwindigkeit eine Reaktion auf die Pandemie ermöglicht. Einen entscheidenden Beitrag dazu haben moderne biotechnologische Verfahren und Unternehmen in der Schweiz geleistet, sowohl in der Entwicklung von Diagnostikverfahren und der Impfstoffproduktion wie auch in der Suche nach Therapien.

Zum Autor Stephan Mumenthaler ist Direktor von Scienceindustries (Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences). Infobox öffnen

Einen Innovationsschub hat in den letzten Jahren die Genomeditierung mit modernen Verfahren für präzise, massgeschneiderte Anpassungen des Erbguts ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit hat sie breite Anwendung gefunden, so in der Pflanzenzüchtung, in der industriellen Biotechnologie oder für neue therapeutische Ansätze. 2020 wurden die Entwicklerinnen des Crispr-Cas9-Verfahrens, Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna, verdienterweise mit dem Nobelpreis geehrt. Neue Anwendungen der Biowissenschaften werden in den nächsten Jahrzehnten einen weiteren Wandel im Gesundheitsbereich, in der Landwirtschaft, aber auch im Konsumgüter- und im Energiebereich in Richtung einer effektiveren, ressourceneffizienteren und nachhaltigeren Wirtschaft ermöglichen.

Damit neue Technologien auch bei uns entwickelt und erfolgreich eingesetzt werden können, sind innovationsfreundliche Rahmenbedingungen entscheidend. Allerdings tut sich der Bundesrat zunehmend schwer im Umgang mit neuen Technologien wie der Genomeditierung. Die Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz hat nicht mit dem raschen wissenschaftlichen Fortschritt und der weltweit zunehmenden Anwendung Schritt gehalten. Die 2018 vom Bundesrat angekündigten differenzierten, risikobasierten Anpassungen der gesetzlichen Grundlagen im Bereich Gentechnik stehen immer noch aus.

Statt die rechtliche Weiterentwicklung voranzutreiben, strebt der Bundesrat jetzt eine vierte Verlängerung des Moratoriums für Gentechnik in der Landwirtschaft, bis 2025, an. Zugleich möchte er den Geltungsbereich des Moratoriums erweitern und alle genomeditierten Organismen dem Zulassungsverbot unterstellen. Das betrifft auch solche ohne artfremdes Erbmaterial, mit nur kleinen genetischen Veränderungen. Diese könnten auch spontan in der Natur oder durch klassische Züchtungsverfahren entstehen. Mit seiner restriktiven Haltung blockiert der Bundesrat in der Schweiz die Züchtung genomeditierter krankheitsresistenter Pflanzen. Diese Ansätze könnten einen Beitrag zur Reduktion des Pflanzenschutzmittelbedarfs leisten und werden in anderen Ländern bereits verwendet – auch in Europa.

In mehreren wichtigen Agrarexportländern wie den USA und Brasilien gelten bereits liberale Regelungen für genomeditierte Pflanzen. In der EU sind, wie in der Schweiz, die gesetzlichen Grundlagen für gentechnische Verfahren veraltetet und nicht mehr angemessen. Anders als in der Schweiz werden dort unter Einbezug aller betroffenen Kreise Lösungsansätze entwickelt, während die rechtliche Unsicherheit in der Schweiz eine lähmende Wirkung auch auf andere innovative Anwendungsgebiete der Genomeditierung hat. Um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen, brauchen wir aber eine Politik des Ermöglichens, nicht des Verhinderns. Immer wieder verlängerte Moratorien und Verbote von Technologien leisten keinen konstruktiven Beitrag.