Für mehr Markt im Gesundheitswesen

Das schweizerische Gesundheitswesen leidet unter notorisch steigenden Kosten. Von 1996, also dem Start des unter Bundesrätin Ruth Dreifuss neu gestalteten Kranken- und Pflegeversicherungsgesetzes (KVG), bis 2016 sind die Kosten der obligatorischen Grundversicherung von 10,8 auf 27,2 Mrd. Fr., also um 152%, gestiegen. Die Gesamtkosten für die Gesundheit sind im selben Zeitraum in vergleichbaren Ausmass von 37,8 auf 80,7 Mrd. Fr. gewachsen. Gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) hat der Anteil von 9,7 auf 12,2% zugenommen. Nur in den USA ist er höher.

Dabei haben die Kosten der ambulanten Leistungen doppelt so stark zugelegt wie die der stationären. Noch stärker war das Wachstum der Ausgaben für Prämienverbilligungen: Sie sind von 1996 bis 2016 von 1,5 auf 4,3 Mrd. Fr. gestiegen. Die Durchschnittsprämie pro Erwachsenen erreichte 2016 447 Fr. pro Monat. Es überrascht nicht, dass sich die Parteien angesichts dieser Entwicklung insbesondere vor den Nationalratswahlen 2019 dieses Themas annehmen. Was schlagen sie vor?

Die Volksinitiativen

Die CVP sammelt Unterschriften für ihre Volksinitiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen», und die SP lanciert eine unter dem Titel «Prämienentlastung». Gemäss Text des Volksbegehrens der CVP soll der Bund die Kosten im KVG «in Zusammenarbeit mit den Kantonen, den Krankenversicherern und den Leistungserbringern» so regeln, dass sie sich «mit wirksamen Anreizen entsprechend der schweizerischen Gesamtwirtschaft und den durchschnittlichen Löhnen entwickeln». «Er führt dazu eine Kostenbremse ein.» In einem Gesetz sollen die Details geregelt werden. Die SP will eine «Prämienentlastungs-Initiative» lancieren. Dabei setzt sie von Anfang an auf den Staat, sollen doch die 1996 eingeführten individuellen Prämienverbilligungen erhöht werden.

Sie verlangt, dass die Krankenkassenprämien 10% des verfügbaren Haushalteinkommens nicht übersteigen dürfen. Die Prämienverbilligungen sollen in allen Kantonen gleich ausgestaltet, also vereinheitlicht werden. Bund und Kantone sollen sich die Mehrausgaben aufteilen. Zwei Drittel soll der Bund und ein Drittel sollen die Kantone beitragen.

Die von der SP geschätzten Mehrausgaben von 3,6 Mrd. Fr., entsprechend etwa einem Mehrwertsteuerprozent, seien durchaus tragbar, behaupten die Initianten. Die Frage, wer die höheren Prämienverbilligungen finanzieren soll, bleibt hingegen unbeantwortet. Schon heute bezahlen die unteren Einkommensklassen keine Bundes- und ebenfalls nur geringe kantonale Steuern. Hinzu kommt, dass zahlreiche Personen, die heute Prämienverbilligungen erhalten, darüber hinaus Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe beziehen. Also (ALSN 111.6 -0.36%) ist klar, wer zur Kasse gebeten werden soll: natürlich der Mittelstand und die höheren Einkommen, denn Bund und Kantone werden nicht darum herumkommen, die Steuern zu erhöhen. Oder soll die geplante Umverteilung über eine neue Abgabe finanziert werden?

Beide Vorschläge wirken wie Morphium für das Volk. Sie betäuben und erhöhen die Kosten. Auch die von der CVP gut gemeinten «Anreize», Gesundheitskosten zu sparen, werden kaum Früchte tragen. Weder die Kantone mit ihren Spitälern noch die Spezialärzte in Privatkliniken oder die Krankenkassen haben Interesse an einer Wachstumsbremse. Welche Anreize könnten dafür sorgen, dass die Beteiligten den Gürtel enger schnallen?

Ein Arzt oder ein im Konkurrenzkampf stehendes Spital werden von sich aus kaum weniger Umsatz generieren wollen. Und wie soll die Kostenbremse konkret wirken, wenn beispielsweise schon im November die Limiten überschritten sind? Verreisen Orthopäden, Ophthalmologen, Urologen, Röntgenologen in die Ferien? Angesichts steigender Prämien spürt auch der Patient keinen Ansporn, weniger zu konsumieren. Das BIP und die Löhne wachsen schwächer als die Gesundheitskosten. Also muss auch beim Vorschlag der CVP wiederum der Staat mit einer Kostenbremse oder über Prämienverbilligungen eingreifen. Die Antwort ist schon heute vorauszusehen: Der Staat, die Politik werden es richten.

Die bis anhin von Bundesrat Alain Berset ergriffenen Sparmassnahmen im Gesundheitswesen haben bestenfalls einen Placeboeffekt. Sie haben zunächst den Verwaltungsaufwand erhöht und unter dem Strich nur wenig eingebracht. Die Krankenkassenprämien sind weiter gestiegen. Da diese Anstrengungen zur Senkung der Kosten nur gering ausfielen, verspricht eine Einflussnahme auf der Leistungsseite, also bei Spitälern oder Ärzten, aber auch bei den Patienten, mehr Erfolg.

Ein Fitnessprogramm für das Gesundheitswesen ist dringend nötig. Es muss nicht nur bei den Leistungserbringern sondern auch beim Individuum ansetzen. Der Weg über staatliche Vorschriften, Verbote oder Umverteilung ist nicht zielführend. Eigenverantwortung und mehr Markt wirken effizienter.

Seit über zehn Jahren sind die Heilmethoden grundsätzlich bekannt. Stichwortartig: Abschaffung des Vertragszwangs, also verhindern, dass jede Krankenkasse jeden Arzt bezahlen muss. Monistische Finanzierung, damit ambulante und stationäre Therapien gleich behandelt werden. Schaffung von Spitalregionen, um überzählige Spitäler zu schliessen. Vereinfachung von Tarmed über fixe Stundensätze für Ärzte und separate Tarifierung der eingesetzten Einrichtungen und Geräte.

Beim Patienten ansetzen

Fitness beim Patienten beginnt beim Portemonnaie. Die Abrechnung über die Krankenkasse ist zu abstrakt. Die Leistungen müssen pekuniär sichtbar werden. Wer z. B. nicht mit der Ambulanz in den Notfall gefahren wird, bezahlt beim Eintritt ins Spital 100 Fr. Ist der Notfall medizinisch begründet, wird die Gebühr erstattet. Wer innerhalb eines Jahres keine medizinischen Leistungen über das KVG bezieht und eine Minimalfranchise von 300 Fr. vereinbart hat, erhält sie Ende Jahr zurück. Versicherte mit höherer Franchise erhalten höhere Rabatte. Bei medizinischen Bagatellfällen ist vor dem Arzt zuerst die Apotheke zu besuchen.

Massnahmen, die für den Versicherten monetär und unmittelbar spürbar sind, sind verwaltungstechnischen Interventionen vorzuziehen. Mehr Markt wirkt effizienter. Schwere Erkrankungen können nicht mit Symptomtherapie bekämpft werden, Chirurgie ist nötig. Bringt die Politik den Mut auf, ein Fitnessprogramm zu lancieren und umzusetzen? Oder geht sie den Weg des geringsten Widerstands über steuerliche Umverteilung?