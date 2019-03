«Für Sandoz schliesse ich nichts aus»

Schon im April bringt Novartis ihre Augenheilsparte Alcon voraussichtlich an die Börse. Der Weltmarkt­führer in Ophthalmologie wird direkt in den Leitindex SMI aufgenommen.

Novartis-VR-Präsident Jörg Reinhardt nimmt Stellung zum Spin-off und zur Strategie der Konzentration auf die Spitzenmedizin. Lösungen zeichnen sich bei der kontroversen Preisgestaltung für die bahnbrechenden Gen- und Zelltherapien ab. Reinhardt relativiert aber deren Bedeutung: Auch in zehn Jahren würden sie erst 10 bis 15% des Novartis-Umsatzes ausmachen. An einschneidende staatliche Preiskontrollen in den USA glaubt er nicht, für den chinesischen Markt sieht er eine rasante Entwicklung.