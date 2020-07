Für Schweizer Start-ups geht die Party weiter

Für Schweizer Start-ups rollt der Rubel auch in der Krise. Obschon wegen der Pandemie nicht an das Rekordjahr 2019 angeknüpft werden konnte, flossen im ersten Halbjahr gesamthaft 763 Mio. Fr. in 105 Finanzierungsrunden an Schweizer Jungunternehmen. Das ist zwar rund ein Drittel weniger als in der Vorjahresperiode, liegt aber im langjährigen Wachstumstrend. Zu diesem Schluss kommt die jüngste Ausgabe des Swiss Venture Capital Report, der am Dienstag vorgestellt wurde.

Dass das Investitionsvolumen des Vorjahres nicht erreicht wurde, liegt indirekt an den Lockdowns im Gefolge von Corona. Sie führten zum Fernbleiben ausländischer Investoren, die typischerweise die grossen Finanzierungen im dreistelligen Millionenbereich stemmen. Engagements wie die 484 Mio. Fr. von Softbank und anderen Investoren in die Buchungsplattform GetYourGuide blieben aus.