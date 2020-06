FÃ¼r Swiss Life zahlt sich Vielseitigkeit aus

Bilanz: Die Bilanz von Swiss Life ist dünn mit Eigenkapital unterlegt. Verpflichtungen von rund 200 Mrd. Fr. sind zu lediglich 16 Mrd. eigenfinanziert. Die Eigenkapitalquote liegt unterhalb von 10% der Bilanzsumme, was jedoch für Versicherungsunternehmen charakteristisch ist. In den Bilanzaktiven dominiert das Investmentportfolio, aus dem bei Fälligkeit die Renten und andere Leistungsverpflichtungen ­bezahlt werden. Finanzmarktstörungen – insbesondere ein Ausfall von Obligationen – könnten Swiss Life schwer treffen.

02 | Bilanz: Die Bilanz von Swiss Life ist dünn mit Eigenkapital unterlegt. Verpflichtungen von rund 200 Mrd. Fr. sind zu lediglich 16 Mrd. eigenfinanziert. Die Eigenkapitalquote liegt unterhalb von 10% der Bilanzsumme, was jedoch für Versicherungsunternehmen charakteristisch ist. In den Bilanzaktiven dominiert das Investmentportfolio, aus dem bei Fälligkeit die Renten und andere Leistungsverpflichtungen ­bezahlt werden. Finanzmarktstörungen – insbesondere ein Ausfall von Obligationen – könnten Swiss Life schwer treffen.

Rentabilität: Swiss Life nimmt von Kunden Prämien und Spareinlagen zur Betreuung entgegen und teilt den Anlageerfolg mit den Kunden. Weil neu zugehende Kundengelder seit einigen Jahren zu nurmehr niedrigsten Zinsen angelegt werden können, sinkt sich die Netto­anlagerendite des Gesamtportefeuilles. Parallel dazu verringert sich jedoch auch die ­Renditeweitergabe an die Kundschaft. So bleibt die Eigenkapitalrendite stabil, auch dank ergänzendem Honorarertrag. Die absolute Höhe verharrt aber auf eher niedriger Stufe.

03 | Rentabilität: Swiss Life nimmt von Kunden Prämien und Spareinlagen zur Betreuung entgegen und teilt den Anlageerfolg mit den Kunden. Weil neu zugehende Kundengelder seit einigen Jahren zu nurmehr niedrigsten Zinsen angelegt werden können, sinkt sich die Netto­anlagerendite des Gesamtportefeuilles. Parallel dazu verringert sich jedoch auch die ­Renditeweitergabe an die Kundschaft. So bleibt die Eigenkapitalrendite stabil, auch dank ergänzendem Honorarertrag. Die absolute Höhe verharrt aber auf eher niedriger Stufe.