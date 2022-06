Kanadas vielversprechende Technologie-Start-ups

Die Start-up-Szene in der kanadischen Provinz British Columbia (BC) geniesst einen hervorragenden Ruf. Die meisten Gründer zieht es in die Küstenmetropolen Vancouver, Burnaby und Victoria auf Vancouver Island. Wegen seiner lebhaften Tech-Gemeinde wird Vancouver gerne auch als Techouver bezeichnet. Kein Wunder, Unternehmen wie Slack und Flickr erblickten hier das Licht Welt (vgl. Text unten).

Oft dienen die Universitäten University of British Columbia (UBC) und University of Victoria (UVic) als Inkubatoren und leisten Starthilfe durch Infrastruktur und Vernetzung zu Experten und Geldgebern. Die UBC verfügt zudem über zwei Seed-Fonds, die in UBC-Start-up mit hohem Wachstumspotenzial investieren. Schwerpunkte sind Technologie und Social Impact. Seit Auflegung der Fonds wurde in 22 Start-up-Unternehmen investiert. Darunter Ideon Technology aus Richmond, die eine Röntgentechnologie entwickelt hat, mit der unerschlossene Metall- und Mineralvorkommen weit unter der Erdoberfläche geortet werden können. Das Unternehmen konnte in bisher in vier Finanzierungsrunden 2,4 Mio. $ einwerben.

Per Drohne Infrastruktur überwachen

Zur jüngsten Erfolgsgeschichte von UVic wiederum zählt Niricson Software, das in weniger als zwei Jahren in fünf Finanzierungsrunden etwas über 2 Mio. $ an Startkapital eingesammelt hat und mittlerweile 25 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen ist auf die Luftüberwachung von Infrastruktur spezialisiert. Dafür haben die Gründer eine Software entwickelt, die in Echtzeit per Drohnenflug erhobene Daten auswertet. Das System liefert detaillierte visuelle, thermische und akustische Analysen von Betonbauten wie Brücken, Gebäude oder Dämmen und ermöglicht es so, die Anlagen häufiger zu inspizieren, was die Instandhaltung verbessert. Niricson Software mit Sitz in Victoria ist in Kanada, den USA und Australien aktiv und wächst dort exponentiell. Da das Unternehmen immer globaler wird, rechnet es damit, bis Ende nächsten Jahres etwa hundert Mitarbeiter zu beschäftigen.