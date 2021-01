Fundamenta prüft Kapitalerhöhung

(AWP) Die Fundamenta (FREN 18.00 -0.83%) Real Estate will weiter wachsen und prüft daher eine Kapitalerhöhung. Der Verwaltungsrat hat die Vorbereitungsarbeiten für einen nächsten Wachstumsschritt eingeleitet. Das Portfolio soll durch gezielte Entwicklungen im Bestand ausgebaut werden und auf ein Volumen von deutlich über einer 1 Mrd. Fr. ausgebaut werden.

Die laufenden Entwicklungen und Repositionierungen sollen auch in den kommenden Jahren zusätzliche Mehrwerte schaffen, heisst es in einer Mitteilung der Immobiliengesellschaft vom Donnerstag. So seien in den kommenden Quartalen die Fertigstellungen der Entwicklungen in Zofingen und St. Gallen geplant. Ebenfalls in Planung seien für das laufende Jahr die Repositionierungen von Liegenschaften in Zürich sowie einer Liegenschaft in Bern.

Die Gesellschaft erwartet dadurch eine weitere Festigung der operativen Ertragskraft, schreibt das Unternehmen. Daneben verfüge die Gesellschaft über eine attraktive Pipeline, mit der das bestehende Portfolio im Rahmen der bewährten Strategie erweitert werden soll.

Die Fundamenta Real Estate gibt sich zuversichtlich, dass sich die konstante Entwicklung und die operative Stabilität fortsetzen werden. Anlässlich der Publikation der Jahreszahlen 2020 am 12. März 2021 werde der Verwaltungsrat weitere Einzelheiten bekanntgeben.

Die Fundamenta Real Estate AG ist auf Wohnimmobilien im mittleren Mietzinssegment in der Deutschschweiz fokussiert. Das Portfolio erreichte per 30. Juni 2020 einen Bilanzwert von 928,7 Mio. Fr.

