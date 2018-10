FuW-Leserporträt: Paul Zumbühl

Paul Zumbühl stiess Ende der Fünfzigerjahre auf «Finanz und Wirtschaft». In der damaligen SBG-Filiale in Monthey, wo er den früher noch obligaten Welschlandaufenthalt absolvierte, lernte er die Zeitung kennen. Schon bald hätte er Grund gehabt, sich zu ärgern. Unaufgefordert schickte er FuW einen Artikel. Aber der Text wurde weder veröffentlicht, noch reagierte die Redaktion sonst wie.

Das milderte seine Treue zu FuW jedoch keineswegs. Bis heute ist der rüstige Bündner aufmerksamer Leser, unterbrochen nur von Abstechern ins Ausland. So arbeitete er in England beim Broker Hansfort, studierte am City of London College und später in den USA.