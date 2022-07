Wer 2022 schwimmt – und wer zu sinken droht

Der starke Franken drückt die Margen. Der Ukrainekrieg lässt die Energiepreise steigen. Überall ­fehlen Fachkräfte und Komponenten. 2022 ist, je nach Industrie, zu einem ­Annus Horribilis geworden, auf das so kurz nach dem Schock der Coronapandemie längst nicht alle Unternehmen ausreichend ­vorbereitet waren.

In der Sommerausgabe des «Spotlight» von «Finanz und Wirtschaft» zeigt sich aber: Unternehmen in der Kategorie «Vor Herausforderungen» haben sich in der ­Regel mindestens einen Teil ihrer Pro­bleme selbst eingebrockt. Ganz anders ergeht es denjenigen, die sich «in der Erfolgsspur» befinden. Sie profitieren dank guter Aufstellung erst recht von positiven Trends. Die für Aktionäre interessanteste Kategorie machen die Unternehmen aus, die, Krise hin oder her, 2022 den Durchbruch schaffen dürften.

Fünf Schweizer Unternehmen, die vor Herausforderungen stehen

Je nach Branche und Dicke der Polster hat sich 2022 für Schweizer Unternehmen zu einem ungemütlichen Jahr entwickelt. Lesen Sie hier mehr.»

Diese Schweizer Unternehmen schaffen 2022 den Durchbruch

Nicht für alle ist 2022 ausschliesslich schwierig. Einige Unternehmen aus Biotech, IT oder Energie finden sich im Aufwind. Lesen Sie hier mehr.»

Sieben Schweizer Unternehmen in der Erfolgsspur

Selbst in Krisenzeiten gibt es sie: Unternehmen, die das Meiste richtig machen. Die gute Nachricht ist, dass der Markt dies noch nicht in jedem Fall erkannt hat. Lesen Sie hier mehr.»