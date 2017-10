Gabriel Rumo: Erfolgsfaktoren der Schweiz stärken

Vor 75 Jahren, am 10. November 1942, wurde der Verband Swissholdings gegründet. Der Kreis der ursprünglich acht Gründungsunternehmen hat sich in der Zwischenzeit auf 63 Mitglieder erweitert. Dem Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz gehören heute fast alle grossen kotierten Industrieunternehmen an; sie repräsentieren zusammen 70% der gesamten Börsenkapitalisierung der SIX Swiss Exchange. Trotzdem ist Swissholdings einer breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.

Seit dem 1. September leitet ein neuer Kopf die Geschicke des Verbands. Gabriel Rumo hat auf dieses Datum den langjährigen Direktor Christian Stiefel ersetzt, der in Pension gegangen ist. Rumo will die Tradition fortführen: Er sieht Swissholdings als sachlich und nicht dogmatisch agierenden Fachverband, der vor allem Behörden und Politiker anspricht. In diesen Kreisen wird Swissholdings sehr wohl wahrgenommen, ihr Wort hat Gewicht.