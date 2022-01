Gästezahlen der Jungfraubahn weiterhin im Coronatief

Fast zwei Drittel weniger Gäste als 2019: Die Jungfraubahn-Gruppe ist 2021 wegen der Coronapandemie erneut durchs Jammertal gegangen. Weil es an Gruppenreisen aus Asien mangelte, blieb das Jungfraujoch in den Sommermonaten schlecht besucht. Noch im August gab sich CEO Urs Kessler optimistisch, dass der Wind bald dreht und die Touristen aus Asien zurück in die Berner Alpen finden. Doch das Virus ist unerbittlich. Zwar dürfte sich das Geschäft rasch erholen, wenn sich die Pandemiesituation verbessert – nur wann das sein wird, ist fraglich. Bleibt zu hoffen, dass die Wintersaison so gut wird, wie die ersten Zahlen es versprechen. Die 25% mehr Eintritte bis Ende 2021 deuten darauf hin, dass sich die Investition in die V-Bahn im Skigebiet Scheidegg-Männlichen bezahlt macht. Und: Punkto Liquidität und Eigenkapital muss man sich um die Jungfraubahn-Gruppe nicht sorgen. Auch wenn sie 2021 – so die Erwartung von FuW – erneut mit einem Verlust abschliessen wird und 2022 ein weiteres schwieriges Jahr droht. Von den Aktien ist dennoch abzuraten. Angesichts der unsicheren Perspektive und des Mangels an positiven Impulsen erwartet FuW keine Performance über dem Markt.