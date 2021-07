Aktie im Blickpunkt

Vonovia (VNA 56.20 -2.46%) hat sich verzockt – und das schon zum zweiten Mal. Nur 47,6% der Aktionäre des Rivalen Deutsche Wohnen (DWNI 51.72 +1.17%) haben einer Verschmelzung beider Unternehmen zugestimmt. Hedgefonds, die auf ein höheres Gebot spekuliert haben, sollen dem Vernehmen nach für das Scheitern verantwortlich sein. Die Aktien beider Unternehmen drifteten in den roten Bereich.

Mit Vonovia und Deutsche Wohnen wollten sich zwei Dax-Konzerne zusammenschliessen, die zu den führenden Immobiliengesellschaften im Nachbarland zählen. 52 € hat Vonovia für jedes Papier von Deutsche Wohnen geboten. Der Deal hätte ein Volumen von 18 Mrd. € – und beide Unternehmen zum führenden Immobilienanbieter in Europa gemacht.

Zusammen kämen beide auf mehr als 550’000 Wohnungen im Wert von rund 80 Mrd. €. Stark sind sie vor allem in Berlin. Mit 150’000 Wohnungen wären beide auf einen Marktanteil von 10% in der deutschen Hauptstadt gekommen. Vonovia und Deutsche Wohnen hatten der Politik bereits zugesichert, 20’000 Wohnungen dort zu verkaufen. Dazu kommt es nicht.

Analysten bewerteten die Übernahme als strategisch sinnvoll. Grösse zählt im Immobilienmarkt. Genutzt hat die Offerte in erster Linie den Papieren von Deutsche Wohnen, die sich mit hohen Aufschlägen in Richtung der gebotenen 52 € bewegten. Vonovia-Titel konnten dagegen nicht profitieren. Einen Teil des Kaufpreises wollte das Bochumer Unternehmen über eine Kapitalerhöhung von 8 Mrd. € reinholen.

Zuletzt war Vonovia-CEO Roland Buch vor fünf Jahren mit dem Versuch gescheitert, den kleineren Rivalen zu schlucken – seinerzeit allerdings gegen den Willen des Deutsche-Wohnen-Managements. Dieses Mal stand die Führung des Wettbewerbers unter CEO Michael Zehn hinter der Offerte. Vonovia scheiterte jedoch an der Mindestannahmequote von 50% der ausstehenden Aktien, wie schon 2016.

Vonovia-Chef Buch machte Hedge- und passive Fonds für den Fehlschlag verantwortlich. Hedgefondsmanager hätten auf eine höhere Abfindung gepokert, sagte er im Gespräch mit dem «Handelsblatt». Zudem seien ein Fünftel der Investoren der Deutsche Wohnen Indexfonds, die ihre Aktien erst andienen dürfen, wenn es keine Bedingungen mehr für ein Kaufangebot gibt.

Man werde die Optionen nun sorgfältig prüfen, erklärte Buch weiter, halte man einen Zusammenschluss doch weiter für sinnvoll. Für ein Engagement in Aktien einer der beiden Immobilienkonzerne spricht derzeit wenig – zumal ab Herbst eine stärkere Regierungsbeteiligung der Grünen in Deutschland möglich sein könnte. Das würde Immobiliengesellschaften beispielsweise durch strengere Vorgaben für Höchstmieten in Bedrängnis bringen.