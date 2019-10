Galenica erhält neuen Chef

(AWP) Bei Galenica (GALE 58.85 -1.18%) kommt es zum Wechsel an der Konzernspitze. Ab dem 1. April 2020 wird Marc Werner die Geschicke des Berner Apotheken- und Gesundheitskonzerns lenken. Er tritt die Nachfolge von CEO Jean-Claude Clémençon an, der in den frühzeitigen Ruhestand geht.

Jean-Claude Clémençon Bild: ZVG

Clémençon habe sich entschieden, nach 25 Jahren Firmenzugehörigkeit Mitte 2020 in den frühzeitigen Ruhestand zu treten, erklärte Galenica am Donnerstag in einem Communiqué. Der Verwaltungsrat bedauere den Entscheid ausserordentlich und danke dem scheidenden CEO für sein Engagement und seine grossen Verdienste. Clémençon stand Galenica seit April 2017 als CEO vor.

Marc Werner Bild: ZVG

Sein Nachfolger Werner stösst von der Swisscom (SCMN 503.8 0.64%) zu Galenica. Bei dem Telekom-Unternehmen leitet er heute den Geschäftsbereich Sales & Services und ist Mitglied der Konzernleitung. Werner trete am 1. April 2020 bei Galenica ein und werde während einer Einführungsphase bis Ende Mai 2020 von Clémençon beratend unterstützt.