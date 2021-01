Galenica steigert sich

Galenica hat die Ziele 2020 in der Summe erreicht. Wobei einzuschränken ist, dass die Prognose für das operative Ergebnis Ebit im August reduziert wurde. Ein Ebit auf Vorjahresniveau bedeutet, dass der führende Medikamentenlogistiker und Apothekenbetreiber zum ersten Mal seit zehn Jahren eine niedriger Marge in Kauf nehmen muss. Was den Umsatz betrifft, hat Galenica die Markterwartung leicht übertroffen. Zu verdanken ist das der Division Logistik, die etwa die Hälfte der Medikamente in der Schweiz lagert und verteilt. Überdurchschnittlich wuchs auch das Segment der Schönheits- und Pflegeprodukte. Dagegen spürte der Bereich Retail mit nunmehr 522 Apotheken die Folgen der Pandemie. Mit einem organischen Wachstum von bereinigt 1,2% verlor Galenica Marktanteile, weil die Frequenz in Bahnhofs- und Flughafenapotheken abnahm. Das Gesamtresultat wird dem Konzern erlauben, eine Dividende mindestens in Vorjahreshöhe zu zahlen – also wohl mehr als die 1.80 Fr. vom Vorjahr. Der ausführliche Jahresbericht wird am 9. März publiziert.

Lesen Sie um ca. 15.00 Uhr die ausführliche Analyse.