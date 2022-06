Galenica und Aevis Victoria beteiligen sich an Gesundheitsplattform

(AWP) Galenica (GALE 72.40 +0.42%) und Aevis (AEVS 21.90 +11.73%) Victoria beteiligen sich an der digitalen Gesundheitsplattform Well. Gemeinsam mit den vier Gründungspartnern CSS, Visana, Medi24 und der Zur Rose-Gruppe wollen die beiden Firmen als neue Aktionäre künftig eine führende Rolle beim weiteren Ausbau des Unternehmens einnehmen, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag in separaten Communiqués mit.

Die Nutzer der Well-App könnten bereits heute online Impf- und Arzttermine buchen oder sich mit Ärztinnen und Ärzten austauschen. Diese Angebote sollen nun kontinuierlich ausgebaut werden.

Galenica will dabei konkret die Dienstleistungen von Well mit den eigenen digitalen und stationären Angeboten verbinden. Bei Aevis Victoria wiederum soll Well mit den Gesundheitsangeboten der Aevis-Tochter Swiss Medical Network verknüpft werden.

Über den Kaufpreis der Anteile wurde laut den beiden Communiqués Stillschweigen vereinbart.