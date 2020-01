GAM-Aktionär fordert Einstieg von Grossanleger

(Reuters) Ein GAM (GAM 2.882 1.84%)-Aktionär hat das krisengeschüttelte Fondhaus aufgefordert, einen strategischen Investor an Bord zu holen. Krupa Global Investments sei nicht zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in den vergangenen Quartalen, wie der aktivistische Investor aus Tschechien am Montag mitteilte. Krupa schlage die Schaffung eines unabhängigen Aktionärsausschusses vor, der die Optionen für GAM prüfen und einen Suchprozess für einen Investoren einleiten solle. Die früheren Bemühungen, GAM zu verkaufen, seien nicht befriedigend ausgefallen. Sollte der Asset Manager keine detaillierte Strategie zur Handhabung der Krise oder zu einem möglichen Verkauf von Geschäftsteilen vorlegen, werde Krupa einen Vertreter zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen. Die Gesellschaft aus Prag hält eigenen Angaben zufolge über Aktien und Derivate rund 3% an GAM.

Ein GAM-Sprecher erklärte, GAM pflegt einen regelmässigen Austausch mit seinen Aktionären, äussere sich aber nicht zu einzelnen Interaktionen. Der Vermögensverwalter werde am 20. Februar neben der Präsentation der Jahresergebnisse auch eine aktualisierte Strategie vorlegen.

GAM war in die Krise gerutscht, nachdem ein Star-Fondsmanager wegen Verstössen gegen interne Richtlinien suspendiert worden war. Daraufhin zogen die Anleger massiv Geld aus den GAM-Anlagevehikeln ab, und der Börsenkurs kollabierte. Für 2019 rechnet GAM früheren Angaben zufolge mit einem Null-Ergebnis. Im Jahr zuvor hatte eine Wertberichtigung tiefrote Zahlen hinterlassen.