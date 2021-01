GAM erwartet hohen Verlust für 2020

Kaum Neues bei GAM. Wie bereits seit Mitte vergangenen Jahres bekannt war, wird der kriselnde Asset-Manager für 2020 aufgrund eines massiven Goodwillabschreibers von 378 Mio. Fr. einen hohen Jahresverlust ausweisen. Dieser liegt mit 380 Mio. Fr. im Rahmen der Erwartungen, ebenso wie der effektive operative Verlust von rund 15 Mio. Fr. Ein kleiner Lichtblick: Im so wichtigen Bereich Investment Management sind GAM zum Jahresende nach vielen Quartalen des Abflusses wieder verwaltete Vermögen in Höhe von netto 0,3 Mrd. Fr. zugeflossen. Das reicht aber längst nicht, um die Verluste der vergangenen drei Jahre wettzumachen oder das Geschäftsmodell rentabel betreiben zu können. Im jetzigen Zustand bringt GAM den Anlegern weiterhin so gut wie nichts. Solange der Asset-Manager es nicht schafft, nachhaltig starkes Neugeld anzuziehen, ist von den Aktien abzuraten.