GAM: Und ewig wartet der Turnaround

03 | Rentabilität: Das Jahr 2018 bedeutete für GAM auch bei der Eigenkapitalrendite eine Zäsur. Bewegte sich der Wert, welcher aussagt, wie effizient ein Unternehmen das ihm zur Verfügung stehende Eigenkapital einsetzt, in den Jahren vorher meist zwischen 5 und 10%, stürzte sie 2018 in den negativen Bereich. Damit die Rendite wieder ansteigt, muss es der Asset-Manager erneut schaffen, nachhaltig Neugeld anzuziehen. Sonst muss auch in Zukunft bei den Kosten angesetzt werden. In diesem Jahr will GAM zusätzliche 15 Mio. Fr. einsparen.