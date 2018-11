GAM investiert in seltsame Papiere

Es herrscht Unruhe im Haus des Vermögensverwalters GAM. CEO Alex Friedman hat nach dem Quartalsbericht am 23. Oktober «Finanz und Wirtschaft» ein Interview eingeräumt, klare Antworten blieb er jedoch schuldig. Zwei Wochen später trat er per sofort zurück.

Sein abrupter Abgang hängt mit der Suspendierung des wichtigen Fondsmanagers Tim Haywood im Juli zusammen. Sie brachte GAM in grosse Nöte: Gemäss vorliegenden Dokumenten haben die von Haywood betreuten und nun in Liquidation befindlichen Absolute-Return-Bond-Fonds (ARBF) in Papiere von zweifelhafter Qualität investiert.

Klumpenrisiken

Das Problem kristallisiert sich im GAM Absolute Return Bond Master Fund. Gemäss Geschäftsbericht verfügte dieser Master Fund per Ende März 2018 über ein Nettovermögen in Höhe von 3,396 Mio. $. Hinterfragenswert sind vorab die in Luxemburg emittierten Papiere. Darunter stechen zwei Positionen hervor: zum einen die Position Corporate, die 16,5% am Nettovermögen des Master Fund ausmacht, zum anderen die Privatplatzierungen mit einem Anteil von 7,4%.