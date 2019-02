GAM rutscht tief in die roten Zahlen

Ersteinschätzung von Monica Hegglin um 8 Uhr

Too little, too late. Das Geschäft ist eingebrochen, das wichtigste Anlagevehikel musste liquidiert werden. Doch die Kosten beim Asset-Manager GAM blieben 2018 praktisch unverändert. GAM gibt keine Prognose, wann die galoppierende Schwindsucht bei den verwalteten Vermögen gestoppt werden kann. Im Investment Management brach das Volumen 2018 ein Drittel ein, und die Assets standen per Ende Jahr bei lediglich 56 Mrd. Fr. Nur zur Hälfte ist der Rückgang auf den Skandal und die Liquidation des Absolute-Return-Bond-Investmentvehikels zurückzuführen. Der Abwärtsstrudel hat fast das ganze Unternehmen erfasst. Andere GAM-Produkte verzeichneten ebenfalls einen Nettoabfluss von über 10 Mrd. Fr. Dies deutet an, wie schwierig es sein wird, das Vertrauen der Anleger in GAM wiederherzustellen. Die angekündigten Kosteneinsparungen von 40 Mio. Fr. stellen 10% der Gesamtkosten dar. Das wird nicht reichen, um GAM zu stabilisieren.