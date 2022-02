GAM schliesst Abwicklung des Greensill-Fonds ab

(AWP) Der Vermögensverwalter GAM (GAM 1.32 -0.15%) hat die Liquidierung des so genannten «Greensill Supply Chain Finance»-Fonds abgeschlossen. Mehr als 100% des Fondswerts sei an die Kunden zurückbezahlt worden, teilte GAM auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag mit und bestätigte damit einen Bericht von Reuters.

Die letzten Zahlungen seien am 28. Januar 2022 an die Kunden gegangen. Die Abwicklung des Fonds markiere das Ende der bisherigen Geschäftsbeziehung zwischen GAM und Greensill, so GAM. Die ausbezahlte Summe basiere auf dem Nettoinventarwert am 5. März 2021.

Im März vergangenen Jahres hatte GAM die Liquidierung beschlossen. Greensill Capital war in Schieflage geraten und der Schweizer Asset Manager hatte sich entschieden, den Lieferketten-Finanzierungs-Fonds abzuwickeln.