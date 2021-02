GAM verschiebt Finanzziele

GAM kann kaum überraschen. Wie in einer Vorankündigung im Januar bereits mitgeteilt, machte der kriselnde Asset-Manager 2020 wegen eines Goodwillabschreibers einen Verlust von 388,4 Mio. Fr. Bereinigt um diesen Abschreiber landet er immer noch mit fast 15 Mio. Fr. im Minus. Dass die Gesellschaft mit ihren Sparanstrengungen schneller vorankommt und im vergangenen Jahr 71,6 Mio. Fr. statt wie geplant 65 Mio. an Kosten streichen konnte, ist da nur ein schwacher Trost. Zwar war das vergangene vierte Quartal wie bereits mitgeteilt das erste seit 2018 mit einem positiven Nettoneugeldzufluss. Doch gerade einmal 0,3 Mrd. Fr. mehr im so wichtigen margenstarken Bereich Investment Management reichen angesichts einer stark zusammengeschrumpften Vermögensbasis bei weitem nicht aus, um das Geschäftsmodell nachhaltig betreiben zu können. Vor diesem Hintergrund ist es höchst fraglich, ob das Management die selbst gesteckten Finanzziele erreicht - auch wenn es diese wegen der Coronapandemie auf 2024 verschoben hat. GAM schwebt weiterhin zwischen Leben und Tod.

