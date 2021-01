GameStop enteilt der Realität

«Bleibt dran! Kein Platz für Zweifler», feuern sich die Nutzer auf der Socia-Media-Plattform Reddit diese Woche an. «Wir haben es geschafft», schreibt ein anderer. «Wir haben GameStop in die Knie gezwungen.» In einer bislang beispiellosen Attacke haben vornehmlich Kleinanleger, orchestriert via Reddit, Aktien der Einzelhandelskette für Videospiele in die Höhe gejubelt. Und gegen Angriffe von Hedge Funds verteidigt, die auf fallende Kurse wetten. Der Lohn der Mühen: In den vergangenen fünf Tagen haben die GameStop-Aktien gut 300% an Gewinn eingebracht. In den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als 3300%. Fundamental ist der Anstieg unbegründet. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an