GameStop: jenseits der Meme-Aktie

02 | Bilanz: Die herben Verluste in den vergangenen Jahren haben Spuren in der Bilanz hinterlassen und sich tief ins Eigenkapital von GameStop gefressen. Zugleich musste das zuvor schuldenfreie Unternehmen auf Fremdkapitalfinanzierung zurückgreifen, um sich auch in der Coronakrise über Wasser halten zu können. Doch nun könnte sich das Finanzierungsverhältnis drastisch ändern. Dank dem Hype um die Aktien will GameStop 5 Mio. eigene Titel loseisen und so bis zu 1,5 Mrd. $ einnehmen – ­trockenes Pulver für die neue Strategie.