Gangbarer Weg

Die Politiker sollten sich die Aussage von Finanzminister Ueli Maurer vor den Medien zu Herzen nehmen: «Partikularinteressen können in keinem Fall voll erfüllt werden.» Gemeint ist die Botschaft zur Steuerreform 17 (SV17), die Nachfolgevorlage der an der Urne gescheiterten Unternehmenssteuerreform III. Die vom Finanzminister präsentierte Botschaft hält sich ziemlich exakt an die Vernehmlassungsvorlage. Sie ist ein Kompromiss mit einem akzeptablen Grad an Zielerreichung.

Es geht darum, die international verpönten kantonalen Sonderstatus für bestimmte Unternehmen abzuschaffen. Damit diese nicht mit massiven Steuererhöhungen konfrontiert werden, müssen anderweitig Entlastungen gesucht werden. Hauptelement der Vorlage ist die so genannte Patentbox. Diese ermöglicht eine reduzierte Besteuerung von Ertrag aus Patenten und Ähnlichem. Weiter sollen für Forschung und Entwicklung zusätzliche Abzüge möglich werden.

Diskussionen absehbar

Das sind unbestrittene Massnahmen. Ein Streitpunkt dürfte dagegen die höhere Dividendenbesteuerung werden. Der Gewerbeverband läuft gegen diese Massnahme Sturm. Allerdings gerät er in Argumentationsnotstand, denn die Steuerbelastung gerade von KMU wird insgesamt sinken.

Umstritten wird auch die sogenannte soziale Kompensation in Form höherer minimaler Kinderzulagen sein. Sie hat in einer Steuervorlage nichts zu suchen und ist völlig sachfremd. Dabei geht es letztlich nur darum, die Zustimmung der Linken zu erkaufen – die damit allerdings nicht zufrieden ist. Bürgerliche Parteien und vor allem die Kantone und Gemeinden sind jedoch mehrheitlich bereit, diese Kröte zu schlucken.

Nicht mehr Gegenstand der Vorlage ist die zinsbereinigte Gewinnbesteuerung. Im Streit um die USR III war sie ein wichtiger Kritikpunkt. Der Bundesrat hat die Massnahme gestrichen, obwohl sie in der Sache richtig und nötig wäre.

Dafür hält er mit aller Klarheit fest, und belegt das auch mit Zahlen, dass die bisher profitierenden grossen internationalen Gesellschaften mit der SV17 etwas mehr Steuern bezahlen werden. Dafür kommen die KMU in den Genuss einer geringeren Belastung, vor allem wegen den Steuersatzsenkungen, die fast alle Kantone vorsehen. Der Slogan «die Grossen werden geschont und die Kleinen bestraft» ist und bleibt ein Märchen.

Neu ist auch, dass nicht nur statische finanzielle Auswirkungen der Vorlage berechnet wurden, sondern auch dynamische. In statischer Betrachtung führt die SV17 zu Mindereinnahmen bei Bund, Kantonen und Gemeinden von insgesamt knapp 2,2 Mrd. Fr.

Hohes Tempo gefordert

Sie werden allerdings kompensiert durch mittelfristig zu erwartende Mehreinnahmen. Diese gehen etwa auf eine im internationalen Vergleich verbesserte Standortattraktivität, mehr gut bezahlte Arbeitsplätze und Ähnliches zurück. Da solche Schätzungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, wurde eine ganze Reihe von Szenarien berechnet. Sie führten in einem mittelfristigen Zeithorizont fast ausnahmslos zu per Saldo positiven finanziellen Auswirkungen. Die SV17 finanziert sich in einem mittelfristigen Zeithorizont selbst.

Nun ist das Parlament gefordert, die Vorlage im Eilzugstempo zu beraten. Erste Teile müssen auf Anfang 2019 in Kraft gesetzt werden können. So verlangt es zunächst die EU, sonst droht die Versetzung der Schweiz auf eine schwarze Liste. Wichtig ist jedoch auch, dass bezüglich der Unternehmensbesteuerung so rasch als möglich Rechtssicherheit geschaffen wird, die Unternehmen sind darauf angewiesen. Finanzminister Maurer will sich gar nicht im Detail ausmalen, was im Fall eines erneuten Scheiterns geschehen würde, es wäre auf jeden Fall «dramatisch für den Wirtschaftsstandort Schweiz».