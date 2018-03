Gategroup-CEO: «HNA hat uns stark unterstützt»

Gategroup will bald zurück an die Börse. Der Airline-Caterer hat am Dienstag knapp ein Jahr nach der Dekotierung seine Rückkehr angekündigt. Laut CEO Xavier Rossinyol hat sich das Unternehmen in der Zwischenzeit gewandelt. Die Unabhängigkeit sei gewährleistet, auch wenn der chinesische Eigentümer HNA als Minderheitsaktionär an Bord bleibe.

Herr Rossinyol, Gategroup will nach der Dekotierung im Jahr 2017 zurück an die Börse. Warum ist das Unternehmen jetzt attraktiv für Investoren?

Gategroup ist in der Zwischenzeit Marktführer im Airline Catering. Wir sind in den letzten zweieinhalb Jahren wesentlich globaler und diversifizierter geworden. Während wir 2015 in nur 33 Ländern aktiv waren, sind es jetzt schon sechzig Länder. Auch die Zahl unserer Airline-Kunden ist von 200 auf 300 gestiegen, und wir bedienen inzwischen über 700 Mio. Flugpassagiere jährlich.

Wie hat sich der Einfluss von HNA ausgewirkt?

HNA hat uns bei der Umsetzung unserer Strategie stark unterstützt. So hat HNA Gategroup unter anderem Zugang zu ihrem eigenen Netzwerk an Unternehmen und neuen Kunden im asiatischen Raum verschafft.

HNA gibt die Kontrolle nach weniger als zwei Jahren ab. Will sie langfristig investiert bleiben?

HNA hat uns versichert, langfristig bei Gategroup engagiert bleiben zu wollen. Unser bisheriger Eigentümer wird weiterhin ein Drittel der Aktien besitzen und ein Drittel der Verwaltungsräte stellen. So werden wir weiterhin von HNA unterstützt, vor allem in Asien.

Die erste Tranche mit neuen Aktien soll 350 Mio. Fr. lösen. Wie gross ist dieser Anteil relativ zum Rest?

Wir können derzeit nicht genau sagen, wie viele neue Aktien herausgegeben werden. Das wird von der finalen Bewertung abhängen. Heute wissen wir nur, dass die Anzahl neuer Aktien so berechnet sein wird, dass im ersten Schritt 350 Mio. Fr. Einnahmen resultieren. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung um die angestrebten 350 Mio. Fr., dem Verkauf von Aktien durch HNA, inkl. Mehrzuteilungsoption, wird HNA voraussichtlich noch rund 35% an Gategroup halten.

Im neunköpfigen Verwaltungsrat sollen fünf unabhängige Mitglieder sitzen. Reicht das aus?

Ja. In der Schweiz haben Verwaltungsräte eine Treuepflicht dem Unternehmen gegenüber. Das garantiert, dass die Interessen der Investoren vertreten werden.

Was sagen Sie Anlegern, die wegen des weiteren Engagements von HNA in Gategroup zögern?

Zuerst werden wir ihnen Gategroup und das Geschäftsmodell erklären: Erstens können die Investoren durch Gategroup am Wachstum der Passagierzahlen partizipieren, und das in einem interessanten Segment, nämlich Food & Beverage. Zweitens ist die Strategie klar und hat bis jetzt sehr gut funktioniert, wie die Zahlen für 2017 zeigen. Drittens zeigen wir den Anlegern auf, dass uns HNA bisher in unserer Strategie sehr gut unterstützt hat. Viertens belegen wir, dass wir finanziell unabhängig geblieben sind, selbst als HNA 100% besessen hat. Und HNA ist sich bewusst, dass man als öffentlich gehandeltes Unternehmen den höchsten Anforderungen an die Governance genügen muss. HNA gibt die Mehrheit ab und sorgt dafür, dass das Management unabhängig bleibt.

Hat HNA Gategroup-Aktien verpfändet?

Das ist mir nicht bekannt. Wir waren und sind finanziell 100% unabhängig, und es gab keine Finanztransaktionen zwischen Gategroup und HNA. Aber es ist auch klar, dass HNA mit ihren Aktien machen kann, was sie für richtig hält.

Wie geht es jetzt weiter? Erwarten Sie den Börsengang noch vor Ostern?

In den nächsten Tagen und Wochen werden verschiedene Dokumente publiziert. Zum einen der Angebotsprospekt, Analysten werden diesen Prospekt auswerten. Wir werden verschiedene Investoren treffen. Danach wird die Preisspanne und dann der finale Preis festgelegt. Der Börsengang wird um Ostern stattfinden. Wir können nicht genau sagen, ob davor oder danach.