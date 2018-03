Gategroup gibt Preisspanne bekannt

(AWP/GAH) Der chinesische Konzern HNA bringt seine Tochter Gategroup an die Schweizer Börse. Die Preisspanne pro angebotene Namenaktie hat HNA auf 16 bis 21 Fr. festgesetzt, der Nennwert beträgt 1.25 Fr. Die Kotierung und Aufnahme des Handels mit den Aktien an der SIX Swiss Exchange findet voraussichtlich am 27. März 2018 statt – nur elf Monate nach der Dekotierung.

Diese Preisspanne impliziert laut Gategroup eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 bis 2,6 Mrd. Fr. Darin eingeschlossen ist ein erwarteter Bruttoerlös von rund 350 Mio. Fr., der aus einer Kapitalerhöhung generiert werden soll. Hierfür werden von Gategroup bis zu 21’875’000 neue Namenaktien ausgegeben, wie Gategroup am Mittwochabend mitgeteilt hat.

Der Erlös soll für den Erwerb der restlichen Anteile an Servair von Air France-KLM, für die teilweise Finanzierung von Pensionsplänen der Gesellschaft sowie für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, heisst es in der Mitteilung.

Zweitplatzierung und Mehrzuteilungsoption

Daneben soll auch eine Zweitplatzierung von 54’220’000 bestehenden Namenaktien der Gesellschaft stattfinden, die sich zurzeit im Besitz von HNA befinden. Schliesslich ist auch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 7’609’500 bestehenden Aktien geplant, die HNA den Konsortialbanken eingeräumt hat.

Die Option könne innerhalb von dreissig Kalendertagen nach dem ersten Handelstag der Aktien an der SIX Swiss Exchange ausgeübt werden. Dabei entspreche die Grösse der Mehrzuteilungsoption bis zu 10% des Basisangebots.

Streubesitz von 63 bis 65%

Laut Gategroup wird erwartet, dass der geplante Börsengang – bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption – insgesamt zu einem Streubesitz von mindestens 63% und bis zu 65% aller Aktien führen wird. HNA möchte dabei Ankeraktionär bleiben, weshalb der chinesische Mischkonzern eine Lock-up-Verpflichtung eingegangen ist, die laut den Angaben bis zum 7. Januar 2019 läuft.

Das Bookbuilding-Verfahren beginnt am 15. März 2018 und endet voraussichtlich am 26. März 2018. Die Bekanntgabe des finalen Angebotspreises und der finalen Anzahl der angebotenen Aktien wird am oder um den 26. März 2018 erfolgen, heisst es weiter. Die Kotierung und Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt gemäss den Plänen am 27. März 2018.

HNA im Visier der Banken

Der chinesische Mischkonzern HNA, zu dem die HNA Aviation Group gehört, war wegen seiner hohen Verschuldung und wegen seiner undurchsichtigen Besitzstruktur ins Visier von Banken und Behörden weltweit geraten. So hatte sich die Bank of America (BAC 32.14 -0.68%) Merill Lynch aus Geschäften mit HNA zurückgezogen.

Im Gegensatz dazu haben die UBS (UBSG 17.3 0.32%) und die Credit Suisse (CSGN 17.115 0.18%) sowie die US-Grossbank JP Morgan, der japanische Finanzkonzern Nomura und weitere Institute nach umfangreichen Prüfungen keine Bedenken, mit HNA Geschäfte zu machen, wie HNA Ende Januar mitteilte.

An vorderster Front organisieren, laut Reuters, Credit Suisse und UBS als globale Koordinatoren den Börsengang von Gategroup. Mit an Bord sind zudem JP Morgan, Berenberg, ING (INGA 0 0%), Banco Santander (SAN 5.328 -0.43%) und Unicredit.

Auch Behörden sind skeptisch

Nicht nur Bankhäuser stellen sich die Frage, ob mit HNA noch zu geschäften ist, der Mischkonzern ist auch ins Visier von Behörden weltweit geraten. So hat die Schweizer Übernahmekommission HNA zu einer Gebühr von 50’000 Franken verdonnert, weil der Konzern bei der Übernahme von Gategroup unwahre Angaben zu seinen Besitzern gemacht habe. Auch die Strafverfolgungsbehörden und die Finanzmarktaufsicht hat sie alarmiert.

Zur HNA-Gruppe gehören neben Gategroup die Flugzeugwartungsfirma SR Technics sowie der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport, der ebenfalls noch dieses Jahr an die Börse kommen soll. Ausserdem hält HNA eine Beteiligung von etwa einem Fünftel am Reisedetailhändler Dufry (DUFN 129.8 -6.32%). Darüber hinaus ist HNA Grossaktionär bei der Deutschen Bank und hält Beteiligungen an der Hotelkette Hilton.