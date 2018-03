Gategroup bläst Börsengang ab

Der für morgen Dienstag geplante Börsengang des Airline-Caterers Gategroup wird in letzter Minute abgeblasen. Zusammen mit dem Besitzer HNA Group habe Gategroup beschlossen, das IPO für die Kotierung an der SIX Swiss Exchange nicht weiterzuverfolgen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im aktuellen Marktumfeld sei die Bewertung ungenügend («Gap in Valuation»), lautet die Begründung für den Rückzug.

Dass der Börsengang von Gategroup gefährdet sei, hatte «Finanz und Wirtschaft» bereits berichtet. Die Suche nach Investoren gestaltete sich gemäss Aussagen involvierter Personen sehr schwierig. Die Kritik drehte sich um zwei Punkte: Verkäufer und Preis.