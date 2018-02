Gategroup sieht sich auf Kurs

(AWP/GAH) Der Airline-Caterer Gategroup hat seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2017 mehr als verdoppelt. Das Unternehmen sieht sich in der Umsetzung der eigenen Wachstumsstrategie Gateway 2020 auf Kurs. Keine Neuigkeiten werden zum bald erwarteten Börsengang gemacht.

Gategroup steigerte den Gewinn im vergangenen Jahr 161% auf 85,2 Mio. Und der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich um 40% auf 167,1 Mio., wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Bereits bekannt waren die Eckwerte für Umsatz und Ebitda. Gategroup steigerte die Erlöse um 35% auf 4,6 Mrd. Fr. Der Ebitda nahm um 50% auf 300 Mio. Fr. zu, wobei die Marge sich um 60 Basispunkte auf 6,6% verbesserte.

Gateway 2020 zur Hälfte umgesetzt

«Unsere soliden Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 sind auf die erfolgreiche neue Strategie zurückzuführen, die wir seit 2015 verfolgen», wird CEO Xavier Rossinyol zitiert. Gategroup habe mittlerweile knapp die Hälfte der Gateway-2020-Strategie, mit der das Unternehmen «ehrgeizige, aber realistische Pläne» zur Transformation erstellt haben, umgesetzt, so Rossinyol weiter.

Mit Gateway 2020 soll der Airline-Caterer zurück zum Erfolg finden. Die Strategie stützt sich auf vier Pfeiler: Fokus auf das Kerngeschäft, geographische Expansion, kommerzielle Innovation sowie Standardisierung und Effizienzsteigerung.

Geografische Expansion

Gategroup setzte 2017 die Expansion in strategische und aufstrebende Märkte fort. So unter anderem in der Region Asien-Pazifik, wo die Gruppe ein strategisches Joint-Venture über 30 Jahre mit Asiana Airlines am Incheon Airport (Republik Korea) eingegangen ist.

Mit der Integration der per 1. Januar 2017 übernommenen Servair wurde eine neue Region Südeuropa und Afrika geschaffen. Diese umfasst das Geschäft von Servair in Frankreich, in französischen Überseegebieten sowie in Italien und Afrika.

Die Verbesserung der Rentabilität führt Gategroup unter anderem auf bedeutende Fortschritte bei der wettbewerbsfähigen Preisgestaltung und der Kostenstruktur zurück.

Zum Jahresende weist Gategroup eine Nettoverschuldung von 712,4 Mio. aus. Der Leverage erhöhte sich damit auf 2,4x von 1,7x per Ende 2016.

Keine Informationen zum angestrebten IPO

Gategroup wurde 2016 vom chinesischen Mischkonzern HNA übernommen und von der Börse genommen. Mittlerweile plant das chinesische Konglomerat, das Unternehmen wieder an die SIX Swiss Exchange zu bringen. Dazu wurden in den Jahreszahlen zwar keine neuen Angaben gemacht. Am Markt geht man aber davon aus, dass der Börsengang schon sehr bald erfolgen wird.

Im Geschäftsbericht hält der Airline-Caterer ausdrücklich fest, dass zwischen ihm und dem Mutterkonzern seit der Übernahme keinerlei finanzielle Transaktionen stattgefunden haben: «Es müssen keine vertragliche Vereinbarungen, Verpflichtungen, finanzielle Anforderungen oder Garantien zwischen den Parteien offen gelegt werden.»

Vergangenes Jahr war eine fragwürdige Finanztransaktion zwischen HNA und dem ebenfalls akquirierten ehemaligen Swissair-Tochter Swissport aufgeflogen. Der chinesische Konzern hatte Swissport-Aktien eingesetzt, um Kredite zuhanden einer HNA-Tochter zu besichern. Die Transaktion war unter den bestehenden Kreditbedingungen untersagt.