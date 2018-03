Gategroup soll bald an die Börse

(AWP) Der Börsengang des Airline-Caterers Gategroup wird konkret. Das chinesische Konglomerat HNA will die Gesellschaft gegen Ende des ersten Quartals oder im zweiten Jahresviertel 2018 an die Schweizer Börse bringen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Es werde ein Streubesitz von etwa 65% angestrebt. Das Konglomerat HNA bleibe aber auch weiterhin ein Ankeraktionär.

Man rechne mit einem Primärerlös in Höhe von rund 350 Mio. Fr., heisst es in der Mitteilung weiter. Sie dürften dem Unternehmen mehr Flexibilität geben, um unter anderem die Umsetzung der Gateway-2020-Strategie fortzusetzen und Chancen für künftiges Wachstum zu nutzen. So sollen etwa die restlichen Anteile an Servair von Air France-KLM erworben werden. Ausserdem sollen die Erlöse laut Mitteilung zur teilweisen Finanzierung von Pensionsplänen und für andere Unternehmenszwecke verwendet werden.

Details etwa zur geplanten Preisspanne gibt es zunächst noch nicht.

Generell spiegele die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Gategroup den Wachstumskurs wider. So habe die Gategroup in den vergangenen zwei Jahren ihre Geschäftsaktivitäten auf die Kernkompetenzen Airline Catering und Retail onboard fokussiert, die globale Präsenz ausgebaut sowie Umsatz und Gewinn gesteigert.

Im vergangenen November hatte Gategroup mitgeteilt, dass HNA einen neuerlichen Börsengang in Erwägung ziehe. Die Aktien waren erst im April 2017 von der SIX dekotiert worden. Bekanntlich kämpft HNA mit einem grossen Schuldenberg und will mit Verkäufen von Beteiligungen möglichst viel Geld hereinholen.